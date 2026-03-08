Norjan pääkaupungissa Oslossa Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla tapahtui sunnuntain vastaisena yönä räjähdys, kertoo Norjan poliisi.

Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä ja aineelliset vahingot olivat vähäisiä.

Poliisi sai tiedon räjähdyksestä paikallista aikaa noin kello yhdeltä. Poliisi kertoi etsivänsä yhtä tai useampaa mahdollista tekijää ja pyysi havaintoja alueella tapahtuma-aikaan liikkuneilta ihmisiltä.

Poliisin tilannejohtaja kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että räjähdys oli tapahtunut lähetystön portilla.

Norjalaismedia VG:lle samainen tilannejohtaja oli sanonut, että poliisilla on käsitys siitä, mikä räjähdyksen on aiheuttanut. Hän ei ollut kuitenkaan avannut asiaa tarkemmin.

Juttua täydennetty kello 6.59.