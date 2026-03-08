Ruotsin ulkoministeriön kotiutuslento Lähi-idästä on saapunut aikaisin aamulla Arlandan lentokentälle.
Koneessa oli lähes 180 ruotsalaista ja joitain suomalaisia, kertoo Ruotsin yleisradio eli Sveriges Radio.
Suomen ulkoministeriön on määrä järjestää tänään kotiutuslento suomalaisille Omanin pääkaupungista Masqatista. Lennolla on noin 160 paikkaa, ja etusijalle ovat päässeet lapsiperheet ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat.
Lennon on määrä lähteä neljältä iltapäivällä paikallista aikaa ja olla perillä Helsinki-Vantaan lentokentällä puoliltaöin.