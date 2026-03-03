F1-sarjan kilpailukausi 2026 käynnistyy Australian GP:ssä 8. maaliskuuta. Kausi sisältää kaikkiaan 24 osakilpailua. McLarenin Lando Norris puolustajaa kuljettajien maailmanmestaruutta, McLaren valmistajien MM-titteliä.
F1-kausi 2026: Kisakalenteri ja aikataulut | F1-kausi 2026: Tallit ja kuljettajat
Kuljettajien MM-pisteet F1-kaudella 2026 (0/24)
|Sija
|Kuljettaja
|Talli
|Pisteet
|1.
|Lando Norris
|McLaren
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren
|4.
|George Russell
|Mercedes
|5.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|8.
|Alexander Albon
|Williams
|9.
|Carlos Sainz
|Williams
|10.
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|11.
|Isack Hadjar
|Red Bull
|12.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|13.
|Oliver Bearman
|Haas
|14.
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|15.
|Esteban Ocon
|Haas
|16.
|Lance Stroll
|Aston Martin
|17.
|Pierre Gasly
|Alpine
|18.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|19.
|Franco Colapinto
|Alpine
|20.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|21.
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|22.
|Sergio Perez
|Cadillac
Valmistajien MM-pisteet F1-kaudella 2026 (0/24)
|Sija
|Talli
|Pisteet
|1.
|McLaren
|2.
|Mercedes
|3.
|Red Bull
Kisaviikonloppujen tulokset F1-kaudella 2026:
1. Australian GP 6.-8.3.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
2. Kiinan GP 13.-15.3.
Sprinttikisan voittaja:
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
3. Japanin GP 27.-29.3.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
4. Bahrainin GP 10.-12.4.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
5. Saudi-Arabian GP 17.-19.4.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
6. Miamin GP (Yhdysvallat) 1.-3.5.
Sprinttikisan voittaja:
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
7. Kanadan GP 22.-24.5.
Sprinttikisan voittaja:
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
8. Monacon GP 5.-7.6.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
9. Katalonian GP (Espanja) 12.-14.6.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
10. Itävallan GP 26.-28.6.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
11. Britannian GP 3.-5.7.
Sprinttikisan voittaja:
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
12. Belgian GP 17.-19.7.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
13. Unkarin GP 24.-26.7.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
14. Hollannin GP 21.-23.8.
Sprinttikisan voittaja:
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
15. Italian GP (Monza) 4.-6.9.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
16. Espanjan GP 11.-13.9.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
17. Azerbaidzhanin GP 24.-26.9.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
18. Singaporen GP 9.-11.10.
Sprinttikisan voittaja:
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
19. Yhdysvaltojen GP (Austin) 23.-25.10
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
20. Meksikon GP 30.10.-1.11.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
21. Brasilian GP 6.-8.11.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
22. Las Vegasin GP (Yhdysvallat) 20.-22.11.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
23. Qatarin GP 27.-29.11.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja:
24. Abu Dhabin GP 4.-6.12.
Paalupaikka:
Voittaja:
Toinen:
Kolmas:
MM-sarjan johtaja: