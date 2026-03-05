



Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo Suomalaispanimo palautti kohujuoman kauppoihin – sitten tapahtui jotain odottamatonta: "Ei todellakaan ollut tietoa" 0:31 Katso myös: Linda Lampenius kertoi alkuperäisen Linda-siiderin synnystä vuonna 2023 julkaistussa Linda-dokumentissa. MTV Oy / Hannu Aukia Julkaistu 05.03.2026 10:21 Petra Tuominen petra.tuominen@mtv.fi Suomalaispanimo toi kesällä 2025 kauppoihin ysäriltä tutun nostalgiapommin. Tuolloin ei vielä arvattu, millainen menestystarina siitä voisikaan tulla. 1990-luvun loppupuolella Suomessa elettiin todellista siiderihuumaa. Kauppojen hyllyiltä löytyi valikoimaa jokaiseen makuun, ja monen pullon etikettiin painettiin myös julkisuudesta tuttujen tähtien kuvia. Yksi menestystuotteista oli viulistitähti Linda Lampeniuksen nimeä kantava Linda-siideri. Iso kohu 1990-luvulla Juoman muistaa elävästi myös Tornion Panimon panimomestari ja toimitusjohtaja Kaj Kostiander. – Itse olen elänyt sitä nuoruuden aikaa, kun se silloin 2000-luvun vaihteessa oli iso kohu, iso tuote ja Linda oli pinnalla. Pirkanmaan Uuden Panimon (nyk. Nokian Panimo) valmistama Linda-siideri ei itse asiassa ollut siideriä, sillä se oli omenamehua sisältävä pirtupohjainen tuote. Siideri-nimitystä saa käytää vain omenoista käymisteitse valmistetusta tuotteesta. Juoman laiton nimitys nousikin 1990-luvun loppupuolella isosti uutisotsikoihin ja panimo joutui maksamaan isot mätkyt. Lue myös: Tämä on Alkon ylivoimaisesti myydyin juoma

Juoman uusi tuleminen

1990-luvun Linda Siideri ja vuonna 2025 lanseerattu Linda Apple. Kuuluisa "kyykkykuva" on painettu molempiin juomiin.MTV

Tämä alkoholilainsäädännöllinen kohu nousi vuosien varrella monta kertaa myös Kaj Kostianderin mieleen ja keskusteluihin alan kollegoiden kanssa. Tammikuussa 2025 Kostiander törmäsi sattumalta Instagramissa Linda Lampeniuksen julkaisuun, jossa viulistitähti itse muisteli 1990-luvun kohujuomaa.

– Ajattelin, että hittolainen, laitanpä hänelle viestin ja kerron, että tästä on paljon puhuttu, ja että herätti itsellänikin aika paljon nostalgisia muistoja. Kyselin, että onko hän tietoinen, että vastaavanlaisen juoman voisi tehdä ihan laillisestikin nykyään kauppoihin.

Lampenius vastasi, innostui ideasta, ja uutta juomaa ryhdyttiin heti suunnittelemaan. Kostianderille oli alusta asti selvää, että myös Lampenius itse olisi mukana juoman kehityksessä, eikä se perustuisi ainoastaan viulistin nimeen ja kuuluisaan "kyykkykuvaan".

UMK tuli täytenä yllätyksenä

Kun juoma päätettiin tehdä, Kostianderilla ei ollut vielä mitään tietoa siitä, että Linda Lampenius tulisi esiintymään vuoden 2025 Uuden Musiikin Kilpailujen väliaikanumerossa.

– Ei todellakaan ollut tietoa. Lindasta ei ollut varsinaisesti kuulunut, mutta keskustelujen lomassa tuli ilmi, että hän on suunnitellut pop-areenoille paluuta.

Myös Linda Lampenius vahvistaa MTV Uutisille asian.

– Idea lähti juurikin siitä, että olisin tehnyt paluun ja olisimme tehneet ne vanhat biisit uudestaan.

Uusi versio "Linda-siideristä", Tornion Panimon Linda Apple, lanseerattiin lopulta kauppoihin kesäkuussa 2025. Silloin Linda Lampenius oli jo solminut levytyssopimuksen Universal Music Finlandin kanssa.

Keikat peruuntuivat: "Ensin tuli sellainen olo, että mitä hittoa"

Odotukset olivat korkealla myös panimossa, sillä Lampeniuksen kesän piti olla täynnä keikkoja. Juoma lanseerattiinkin vauhdilla juuri keikkakesää ajatellen. Sitten viulistitähti ilmoittikin yllättäen peruvansa keikat vedoten tilanteen muuttumisen.

– Ensin tuli sellainen olo, että mitä hittoa. Tämä ei mennytkään niin kuin me ajattelimme: Linda tekee paluun ja juoma tekee paluun. No juoma teki paluun, mutta Linda ei.

– Mutta se sitten vähän vain siirtyi, ja Linda tulikin takaisin sitten reilusti isommin, Kostiander nauraa.

Tässä vaiheessa ei vielä tiedetty, että Lampenius olikin täyttä häkää tähtäämässä Uuden Musiikin Kilpailuun yhdessä Pete Parkkosen kanssa – ja loppu on historiaa. Karismaattinen kaksikko edustaa Suomea toukokuussa Euroviisuissa.

Menestys monella rintamalla

Tämä kaikki heijastui luonnollisesti myös Lindan nimikkojuoman kysyntään.

– On se näkynyt. Pelkästään verkkosivuliikennekin on noussut rajusti, noin 1500 prosenttia. Ihmiset ovat palanneet viime kevään uutisiin, kun julkistimme juoman.

Kostianderin mukaan alkuvuosi on yleensä alkoholijuomabisneksessä hiljaisempaa aikaa. Tilauskirjoissa oli kuitenkin selvästi havaittavissa Linda-hypeä jo ennen UMK-finaalia.

– Ja kun sieltä se voitto napsahti, niin kuin odotimmekin, niin kyllä se on tilauksissa näkynyt. Osasimme kuitenkin varautua etupeltoon.

Nyt kun toisella viisuedustajallamme on jo oma nimikkojuoma, onko vastaavaa kenties suunnitteilla myös Pete Parkkoselle?

– Täytyy varmaan jutella Peten kanssa. On tuossa ajatuksia pyörinyt, mutta ei ole ehtinyt vielä konkretian tasolle, Kostiander nauraa.