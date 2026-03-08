Formula 1 -kausi käynnistyi Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna. MTV Urheilu seurasi Melbournen avausosakilpailua tässä artikkelissa.

Australian GP:n seuranta:

Maali, 58/58! MERCEDES AJAA KAKSOISVOITTOON. Paalulta lähtenyt George Russell pitää tonttinsa. Saman tekee kakkoseksi perässä paahtava Kimi Antonelli. Kaksi tallia on ylitse muiden, sillä Ferrarin Leclerc ja Hamilton ovat kolmas ja neljäs.

Cadillacin Valtteri Bottas keskeytti teknisiin ongelmiin alkuvaiheilla. Toinen Cadillac-kuski Sergio Perez on ajamassa sijalle 16.

Tässä vielä kisan kympin kärki:

Kierros 54/58: Verstappen ei saa vitospaikkaa kuitattua enää, siltä näyttää. Kärjessä ei muutoksia. Ilman ihmeitä kolmen kärki on tänään Russell, Antonelli ja Leclerc.

Kierros 48/58: Kymppi jäljellä. Juuri nyt näyttää siltä, että Mercedes on menossa kaksoisvoittoon. Verstappen joutui antamaan vitospaikan Norrisille taaempana. Hollantilainen kuitenkin jahtaa ahnaasti sijoitusta takaisin.

Kierros 40/58: Tässä on autoa pudonnut matkan varrella teknisten ongelmien vuoksi, tämä oli ihan odotettuakin. Nyt radalla on vielä 16 autoa. Valtteri Bottas siis keskeytti 18 kierroksen tuntumassa, kun auto simahti varikkosisäänkäynnille.

Sijalta 19 lähtenyt Max Verstappen ajaa hyvää kisaa ja on tässä vaiheessa viides. McLarenin Lando Norris hengittää niskaan aina perässä.