Pilatesbuumi näkyy varausjonoissa: Tälle ryhmäliikuntatunnille on lähes mahdoton saada paikkaa 0:51 Toimittaja Fanni Parma on viikkojen ajan yrittänyt päästä tämän hetken hittitunnille pitkistä varausjonoista huolimatta. Julkaistu 16.01.2026 10:31 Fanni Parma fanni.parma@mtv.fi Liikuntakeskusten ryhmäliikuntatunnit ovat suosittu tapa treenata, ja se näkyy tuntien varausjärjestelmissä. Tammikuu on liikunnan kulta-aikaa ja se näkyy erityisesti eri kuntokeskusten saleilla ajoittaisena tungoksena, mutta myös ryhmäliikuntatuntien varausjärjestelmän ruuhkautumisena. Kuntokeskus Liikun kävijädatasta selviää, että tammikuu 2025 oli vuoden vilkkain treenikuukausi. Saman odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna. Lue myös: Tekeekö elämäntaparemontti onnelliseksi? Onnellisuustutkija ei usko "uuteen vuoteen, uuteen minään" Yksi erityisen suosittu liikuntamuoto kautta linjan on nyt laitepilates. Sosiaalinen media on täynnä pilates princess -aiheisia videoita, joissa hehkutetaan pilateksen etuja. Pilates on kehonhallintaan, keskivartalon voimaan, liikkuvuuteen ja hallittuun hengitykseen keskittyvää harjoittelua. Reformer-laitteella tehtävä laitepilates tuo suosittuun liikuntamuotoon uuden ulottuvuuden.

Suurista liikuntaketjuista esimerkiksi Elixia tarjoaa huipputrendikkäitä tunteja tällä hetkellä vain Helsingin Kampin salillaan. Reformer-pilates -tuntien esittelyteksteissä kysytään: "Haluatko treenata kuin Hollywood-tähti?"

Ilmeisen moni haluaa, sillä 21 hengen tunnille on parhaimmillaan jopa sadan ihmisen jono.

Pitkistä jonoista huolimatta "mahdollisuus" päästä tunnille

Ryhmäliikuntajonot täyttyvät aina vuodenvaihteessa, kun ihmiset palaavat terveellisten elämäntapojen äärelle. Jonotusongelma korostuu kuitenkin laitepilatestuntien kohdalla.

Elixian tutkimus kertoo, että 25 prosenttia suomalaisista käy liikuntakeskuksessa myös ollakseen osa yhteisöä. Joogan ja pilateksen kaltaiset ryhmäliikuntatunnit ovat tärkeä sosiaalinen tila erityisesti naisille.

Suomen Elixian maajohtaja Elli Holappa kertoo, että laitepilates-tunteja järjestetään viikoittain 60.

– Tarkastelemme tuntien käyttöasteita ja jonotilannetta jatkuvasti ja teemme datalla johdettua tuntisuunnittelua, Holappa kertoo sähköpostitse.

Elixian asiakkaillaan teettämän Liikuntatrendit 2026 -katsauksen mukaan seitsemän prosenttia kertoo pilateksen ja reformer-pilateksen olevan mieluisin harjoittelumuoto kuntosalilla.

Holapan mukaan tuntivarauksia myös perutaan usein. Sen takia tunneille on pitkistä jonoista huolimatta hyvät mahdollisuudet päästä, joko jonosta tai saapumalla keskukselle paikan päälle ennen tunnin alkua.

– Tyypillisesti reformer-tunneille on jäänyt vapaaksi noin 1–2 paikkaa, poissulkien iltapäivän suosituimmat kellonajat, Holappa vinkkaa.

Kuntokeskus Liikun kävijädatan mukaan suomalaisten suosikkiaika treenata on keskiviikkoisin ja torstaisin kello 16–18 välillä.

Sulavatko jonot?

Olen itse yrittänyt jo monen viikon ajan päästä edes jollekin aikatauluihini sopivalle reformer-tunnille. En ole kuitenkaan vielä kertaakaan onnistunut siinä. Koen lannistavaksi asettua jonon perälle varasijalle 56.

Myös anonyymissä mobiiliviestintäsovellus Jodelissa vinkattiin Holapan tavoin, että tunneille voi päästä myös varasijalta, kun vain saapuu keskukselle ajoissa.

Testasimme tätä taktiikkaa… Olin varannut kahdelle tiistai-illan reformer-tunnille paikan hyvissä ajoin monta päivää etukäteen. Pääsin varasijojen hännille ja jono toden totta suli päivän mittaan. Miten kävi, mahduinko tunnille mukaan testaamaan uutta lajia? Voit katsoa sen yllä olevalta videolta.

– Muutamia yksittäisiä palautteita lukuun ottamatta emme ole saaneet pitkistä jonoista palautetta jäseniltämme, Holappa huomauttaa.

En kuitenkaan ole ainoa, joka tuskailee asian kanssa. Jodelissa on säännöllisesti ketjuja, joissa puidaan reformer-pilates-tuntien ylipitkiksi paisuneita jonoja.

– Pystymme lisäämään muutamia keskipäivän lisätunteja ja tarkastelemme tilannetta parasta aikaa, Holappa kertoo.

Holappa kertoo, että Elixia on jo lisännyt erilaisten ryhmäliikuntatuntien määrää keskuksissaan merkittävästi viime vuoteen nähden.

Kuka tunneille sitten pääsee?

Elixian jäsenyydestä kalliimpaa hintaa maksavat premium-jäsenet pääsevät 14 päivää aiemmin varaamaan ja täyttämään tuntipaikat. Perusjäsenyyden omaavat liikkujat pääsevät varaamaan tunnit vasta seitsemää päivää aiemmin.

Suosituimpien tuntien varauksissa perusjäsenyyden omaavat jäävät valitettavan usein nuolemaan näppejään juuri tästä syystä. Sen takia viikkoa etukäteen varaamilleni pilates-tunneille on jo kymmenien ihmisten jonot.

Jodelissa moni neuvoo, että mikäli haluaa päästä kokeilemaan Elixian erikoistunteja, kuten reformer-pilatesta, kannattaa vain niellä ylpeytensä ja satsata premium-jäsenyyteen.

Premium-jäsenyyden hinta on kuitenkin suhteellisen korkea. Elixian The Healthier & Happier Report 2025 -raportin mukaan jopa 43 prosenttia suomalaista kertoo, että suurin este liikkumiselle on motivaation puute. Muita syitä ovat ajanpuute ja korkeat kustannukset.

Sali vaihtoon

Yksityisiä laitepilatessaleja on avattu niin Helsinkiin kuin muuallekin Suomeen useita. Uskon, että mahdollisuuteni päästä tunneille on parempi pienemmän erikoissalin jäsenenä. Hinta on tietysti eri suhteessa suureen kuntokeskusketjuun, joka tarjoaa pilateksen lisäksi monipuolisesti erilaisia ryhmäliikuntatunteja ja omiin tarpeisiini hyvin varustellut kuntosalit.

Maailma on täynnä valintoja.

Olen liikkunut koko elämäni ja keksin kyllä vaihtoehtoisia liikuntamuotoja, eikä iltani mene siitä pilalle, jos en laitepilatestunnille mahdu.

Myytti tyrmätty

Kuinka liikunnan tammikuussa aloittaneet suhtautuvat ryhmäliikuntatuntien pitkiin jonoihin? Ne voivat lannistaa niin vasta-alkajaa kuin vuosia liikkunuttakin.

Moni ryhmäliikuntajonoihin turhautunut saattaa tosin myös ajatella, että tilanne helpottaa tammikuun liikuntabuumin laannuttua.

Liikun kävijädata kuitenkin osoittaa, että tammikuussa liittyvien jäsenten treenimotivaatio säilyy pidempään kuin stereotyyppisesti ehkä luullaan. Maaliskuu on myös suosittu kuukausi liikkua ja 70 prosenttia jatkoi treenaamista vuonna 2025 vielä kesäkuussa.

Myytti siitä, että tammikuun treeni-innostus hiipuu heti alkuunsa, ei välttämättä pidäkään enää paikkaansa.

