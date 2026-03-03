Poliisi löysi kotihälytystehtävän yhteydessä tänään aamupäivällä kuolleen ihmisen, jonka uskotaan kuolleen henkirikoksen seurauksena.
Lounais-Suomen poliisi kertoo löytäneensä kuolleen ihmisen yksityisasunnosta Turun Haritusta.
Poliisi uskoo henkilön joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Poliisi kertoo saaneensa hälytyksen Savonkadulla sijaitsevaan asuntoon kello 11.35.
Yksi henkilö otettiin lyhyiden etsintöjen jälkeen läheltä tapahtumapaikkaa.
Kiinniotettua epäillään henkirikoksen tekijäksi, ja poliisi tutkii asiaa tappona.
Rikoksesta epäilty ja kuollut tunsivat toisensa.
Poliisi ei kerro epäillyn henkirikoksen tekotapaa, mutta sivullisille ei poliisin mukaan aiheutunut vaaraa.