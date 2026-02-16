Lähes 80 prosenttia ylipainoisista on harkinnut laihduttamista, mutta liikuntaneuvoja Varpu Kanerva ui vastavirtaan.

Navamedicin tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia ylipainoisista suomalaisista on harkinnut laihduttamista, mutta kaksi viidestä uskoo epäonnistuvansa pitkäjänteisen motivaation puuttumisen takia.

Painoneutraali liikuntaneuvoja Varpu Kanerva on kuitenkin päättänyt olla laihduttamatta lihavuudesta huolimatta.

– Laihduttaminen ei toiminut ja turhautti. Oli olo, että vaikka teen kaiken oikein ja mittaan desin mysliä ja jogurttia astiaan, niin yhdessä vaiheessa paino putoaa, mutta sitten se ei enää putoa ja alkaa lopulta nousemaan, Kanerva kertoi Huomenta Suomessa.

– Mietin miksi jatkaa, kun tästä ei ole mitään iloa ja tuli vain huono fiilis.

Äärimmäisillään Kanervan laihduttaminen johti siihen, että hän alkoi rajoittamaan kasvisten ja hedelmien syömistä, vaikka tiesi, että ravitsemussuositusten mukaan niitä tulisi syödä päivittäin 500–800 grammaa.

– Se johti siihen, että banaani oli hiilihydraattia, viinirypäleissä on sokeria ja porkkanassakin on sokeria. Rupesin kaventamaan syömistä.

– Saatoin myös ajatella, että tietynlainen liikunta on hyödytöntä, jos ei tullut hiki tai se ei kestänyt tiettyä aikaa. Ajattelin, kannattaako mennä lenkille, jos ei ehdi mennä pitkälle lenkille, ja sitten jätin kokonaan menemättä.

Painoklinikan ylilääkärin André Heikiuksen mukaan Kanervan kokemukset ovat loistava esimerkki siitä, miksi ruokia ei kannata jakaa terveellisiin tai epäterveellisiin vaan nähdä ennemmin kokonaisuus.

– Rakentaa ja vahvistaa sitä, mikä on hyvää.

– Syömisen suhteen ei tarvita poliisin työtä vaan myönteisillä asioilla eteenpäin menemistä, sillä mitä enemmän lähdemme monimutkaistamaan omaa syömistämme, sitä enemmän vaikeutamme syömissuhdetta.

Kun mikään ei ollut kiellettyä, mielenterveys parani

Kanerva kertoo Huomenta Suomessa, että kun dieetit jäivät taakse, monipuolistui ruokavalio.

– Kun mikään ei enää ollut kiellettyä, niin kasvisten määrä parani runsaasti. Jos syön jälkiruokaa, siinä voi olla sipsejä ja hedelmiä. Ennen se olisi ollut aina joko tai.

– En aiemmin edes ymmärtänyt, miksi joku halusi laittaa jäätelöön mansikoita: jäätelöhän meni pilalle, kun se ei ollut enää herkku ja mansikat menivät pilalle, koska ne eivät enää olleet terveellisiä.

Kanervan mukaan mustavalkoisen ajattelun monipuolistuminen vaikutti hänen mielenterveyteensä positiivisesti.

– Kapasiteettia vapautui paljon muuhunkin elämiseen kuin aina arvioimaan, onko tätä ok syödä vai eikö tätä ole ok syödä.

Lue myös: Lääkäri kumoaa kolme yleistä väitettä lihavuudesta

Elämäntapamuutos parantaa terveyttä, vaikka vaa'an lukema ei laskisi

Painon nousun, polvivamman, masennuksen ja laihuuden tavoittelun vuoksi jäänyt liikunta löytyi takaisin Kanervan arkeen, kun hän tajusi, ettei kehon koolla ole merkitystä vaan sillä, millainen kehon toimintakyky on.

– Jokainen saa liikkua ja ansaitsee liikkua. Jokainen ansaitsee hyvää liikunnanohjausta. Minulla on yhtäläinen oikeus olla näkyvillä vaikka kuntosalilla. Tämän sisäistäminen oli minulle tärkeää, Kanerva kertoo.

– Painoneutraalia liikkumista on se, että fokus ei ole painossa vaan elämänlaadun parantamisessa.

Kanerva haluaa mahdollistaa liikkumisen ilon ja hyvinvointivaikutukset kaikenlaisille kehoille ja siksi hän kouluttautui liikuntaneuvojaksi.

Lihavuuden hoidon haastekohdat – onko kyse motivaatiosta? Juttu jatkuu videon alla.

6:35 Haastattelussa ylilääkäri André Heikius.

Hän itse haluaa näyttää esimerkkiä siitä, että myös lihava ihminen voi olla liikunnan ammattilainen.

Painoneutraalina liikuntaneuvojana hän keskittyy liikkumisen psyykkisiin hyötyihin ja niihin terveyshyötyihin, joilla ei ole mitään tekemistä vaa'an lukeman kanssa.

Muutkin lukemat merkitsevät kuin paino

Painoklinikan ylilääkärin André Heikiuksen mukaan liikkumisen ja syömistottumusten muutosten terveysvaikutuksia voikin tarkastella painoneutraalisti ilman vaakaa.

– Voidaan mitata muitakin terveysmarkkereita, kuten veren rasva-arvoja, kolesterolia ja verenpainetta.

– On monia ihmisiä, joille painon seuraaminen on tosi stressaavaa. Voi olla jopa niin, että jatkuva painon monitorointi on ollut yksi syy ylipainon kertymiseen, Heikius huomauttaa.

Kanervan mukaan painoneutraali liikkuminen ja syöminen johtavatkin itse asiassa siihen, että ihmiset alkavat syömään intuitiivisesti terveellisemmin ja liikkumaan enemmän, koska löytävät mielekkään tavan tehdä sitä.

– Keskitytään ja kunnioitetaan kehon kylläisyys- sekä nälkäviestejä.

– Ja liikutaan itselle sopivalla tavalla. Tavalla, mistä tykkää ja jota ehkä haluaisi tehdä seuraavan vuoden tai viisi, mahdollisesti jopa loppuelämän, Kanerva summaa.