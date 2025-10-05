Ketteryyden harjoittelu on hyväksi kaikenikäisille, niin lapsille kuin aikuisille.

Kun ikää tulee lisää, kangistuu kroppakin. Tasapainotreeni on oivallinen tapa kaikenikäisille harjoittaa omaa kehoa.

Tasapaino heikkenee herkästi varsinkin iän myötä. Iästä riippumassa on kuitenkin tärkeää, että olisi hyvä tasapaino. Taitoa voi harjoittaa nuori, vanha tai jotain siltä väliltä.

– Kun ikää tulee, niin tasapaino on aivan järjettömän tärkeä elementti, sirkustaiteilija- ja ohjaaja Pihla Aarnisalo kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Erityisesti Suomen liukkaassa talvessa on usein tarvetta hyvälle tasapainolle.

– Meillä on paljon liukkaita kelejä. On paljon tilanteita, joissa voi tulla tarvetta tasapainolle, kuten äkilliset kaatumiset, Aarnisalo muistuttaa.

Tasapainoa voi harjoitella monella eri tavalla. Sirkuskoulussa on hauskoja, mutta hyödyllisiä tapoja harjoittaa tasapainon säilyttämistä. Ehkä vaikein tapa on käsilläseisonta, mutta myös yhdellä jalalla tasapainottelu on aikuiselle hyödyllistä.

Millaista tasapainon harjoittaminen sirkuskoulussa voi olla? Katso videolta Pihla Aarnisalon vinkit tasapainon harjoitteluun helppojen sirkustempuista inspiraatiota saaneiden harjoitteiden avulla.

Lasten liikkuminen on jakautunutta

Moni on nykyaikana huolestunut lasten riittävästä liikunnan saannista. Lapset ovat tunnetusti ketteriä, eivätkä kuperkeikkojen ja käsilläseisonnan kaltaiset temput ole lapsille mahdottomia.

– Se on nykyään kahtiajakautuneempaa kuin ehkä aikaisemmin, Aarnisalo arvioi nykyajan lasten taitopankkia.

Nykyään on paljon lapsia, jotka elävät liikkumattomampaa elämää. Sen takia liikunnallisuus onkin menneitä aikoja jakautuneempaa.

– Nykyään on yllättävän paljon taitoliikuntaharrastuksia. Niitä on paljon enemmän kuin omassa lapsuudessani.

Trampoliinipuistot, seikkailupuistot, parkourradat ja sirkuskoulut ovat tänä päivänä paljon yleisempiä kuin menneinä vuosikymmeninä.

– On myös ihan hirveä määrä lapsia, jotka harrastavat näitä juttuja ja ovat taitavia, Aarnisalo kehuu.

Olipa kyse lapsesta tai vähän vanhemmasta aikuisesta, kun liikkuvan harrastuksen pariin pääsee, ruokkii onnistumiset myös motivaatiota.

3:24 Selkäliitto ry:n selkäneuvonnan koordinaattori Satu Nieminen esittelee helppoja liikkeitä, joiden avulla voit kehittää tasapainoasi.