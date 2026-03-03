Suomen seitsemästoista nimisuojattu tuote on nyt virallisesti rekisteröity.

Aitoo perunarieska on nyt EU-komission hyväksymä nimisuojattu tuote, tiedottaa Ruokavirasto. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on Aitoo rieskaleipurit ry. Yhdistyksen muodostavat Penttilän tila ja Gluteeniton leipomo ILONA. Aitoo perunarieskan maantieteellisen alueen muodostavat Pirkanmaa ja Kanta-Häme.

Penttilän tilan Heikki Penttilä kuvailee omassa tiedotteessaan nimisuojan saamista "historialliseksi hetkeksi" – paitsi hänelle itselleen myös koko pirkanmaalaiselle ruokakulttuurille.

–Tämä on ollut 14 vuoden matka. Aloin leipoa rieskaa vuonna 2012, ja koko ajan ajatuksena oli säilyttää perinne ja tehdä laadukasta käsityötä. Kun haimme nimisuojaa, halusimme EU:n vahvistavan sen mitä jo tiesimme: Aitoo perunarieska on ainutlaatuinen, Penttilä kertoo.

Ruokaviraston mukaan Aitoo perunarieska -nimen suojaus perustuu tuotteen erikoislaatuun ja sen valmistamisessa tarvittavaan tietotaitoon sekä maineeseen. Kyseessä on erikoislaatuinen leipomotuote, koska sen valmistuksessa ei käytetä lisättyä vettä, hiivaa, kananmunia tai maitotuotteita.

Lisäksi tuote poikkeaa muista rieskoista tuotantotapansa, rakenteensa ja makunsa puolesta. Aitoo perunarieskan pääraaka-aine on kuorineen keitetty peruna. Tuote voidaan valmistaa myös gluteenittomista raaka-aineista.