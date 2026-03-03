Miten erottaa, ovatko nenä-, kurkku- ja silmäoireet allergiaa vai kenties kevätflunssaa? Keuhkolääkärin mukaan siihen on yksi lähes takuuvarma kikka.

Kevään siitepölykausi on alkanut Suomessa.

Allergia oireilee muun muassa silmien kutinana, kirvelynä ja vuotamisena. Tyypillistä on, että siitepölyt aiheuttavat aivastelua ja nenän vuotamista.

Myös hengitystieoireet ja iho-oireet ovat yleisiä, kertoo keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Jere Reijula Mehiläisestä.

Todella voimakkaat allergiaoireet voi joskus olla vaikea erottaa flunssan oireista, mutta yksi suhteellisen varma keino varmistua siitä, ettei kyseessä ole tarttuva kevättauti, löytyy.

– Flunssa- ja allergiaoireet muistuttavat alussa kovin paljon toisiaan: nenä ja silmät alkavat oireilla, yskittää ja limaa muodostuu, niin moni luulee aluksi sairastuneensa bakteeri- tai virustautiin.