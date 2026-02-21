Iivo Niskanen lähti tavoittelemaan flunssaoireisena mitalia 50 kilometrin hiihdosta lääkärin luvalla. Tästä syystä tavikselle hengitystieinfektion aikainen treeni on riski.

Suomen olympiajoukkueen ylilääkäri Maarit Valtonen jätti Iivo Niskasen itsensä harkittavaksi, lähtisikö tämä yrittämään olympiamitalia 50 kilometrin hiihdosta sairastamastaan flunssaviruksesta huolimatta.

Valtosen mukaan Niskasen flunssan aiheuttajaksi oli paljastunut aiemmin metapneumovirus, jota ei ole luokiteltu sydämeen hakeutuvaksi.

Tavallisesti flunssan, influenssan tai muun hengitystieinfektion oireissa on syytä pysyä levossa ja välttää kaikenlaista liikuntaa, sillä infektio ja kuume aiheuttavat sydänlihakselle tavallista suurempaa rasitusta, ja vaarana on sydänlihastulehdus eli myokardiitti.

Siksi oireisen ei tule lähteä hiihtoladuille tai lenkkipoluille, vaikka Niskanen onneaan kokeilikin.

– Ei lihaksessa ole mitään, mutta hengitys menee sellaiseksi, että vedät pillin läpi ilmaa, niin se ei oikein enää olympiatasolla riitä, Iivo Niskanen kommentoi vointiaan MTV Uutisille keskeytettyään kisan.

Näin pitkään raskasta liikuntaa tulee välttää vielä oireiden väistyttyä

Toisin kuin ammattiurheilija, jota joukkueen omat lääkärit testaavat ja hoitavat, tavallisesti sairastunut ei voi tietää, minkä bakteerin tai viruksen aiheuttamaa hengitystietulehdusta sairastaa ja siksi liikkumista tulisi välttää myös taudin hellitettyä riittävän kauan.

Sydänlihastulehduksen voi aiheuttaa mikä tahansa hengitystieinfektioita aiheuttava virus tai bakteeri, kuten flunssavirukset, influenssa- tai koronavirus.

HUSin apulaisylilääkäri, infektiosairauksien dosentti Eeva Ruotsalainen kertoi MTV Uutisille aiemmin, että flunssan jälkeen liikkumiseen tulisi palata asteittain ja huomioiden sairastetun taudin vakavuus sekä oireiden kesto.

– Helppo muistisääntö on, että oireiden päätyttyä tulisi välttää raskaampaa liikuntaa yhtä kauan kuin infektio-oireet kestivät.

Jos taudin oireet kestivät viikon, tulisi oireiden päätyttyä harrastaa viikon verran vain ulkoilua ja kevyttä liikkumista, kuten kävelyä.

Jos lievät oireet kestivät kolme päivää, kevyesti liikutaan kolmen oireettoman päivän ajan, sen jälkeen asteittain rasitusta lisäten ja niin edelleen.

– Mikäli huomaa, että hengästyy herkästi tai leposyke nousee herkästi, tarkoittaa se, että treenin tehoa on nostanut liian aikaisin, Ruotsalainen huomautti.

