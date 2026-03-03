Pidempi takaraja myönnetään niille hyvinvointialueille, joille se on välttämätöntä lainsäädännön noudattamiseksi.
Hallitus antaa osalle hyvinvointialueista lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoteen 2029 asti. Alun perin takaraja oli asetettu vuodelle 2028.
Valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessa, että pidempi takaraja myönnetään niille hyvinvointialueille, joille se on välttämätöntä lainsäädännön noudattamiseksi. Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu tulos oli viime vuonna yli 400 miljoonaa odotettua parempi.
Kasvanut ylijäämä pienentää ensi vuonna hyvinvointialueille maksettavaa valtion rahoitusta. Se taas vaikeuttaa osan alueista mahdollisuutta kattaa alijäämänsä alkuperäiseen tavoitteeseen mennessä.
– Alueilla on tehty hyvää työtä viime vuodet. Vaikka alueiden talous koko maan tasolla vuonna 2025 on tilinpäätösarvioiden mukaan merkittävästi ylijäämäinen, ovat alueet talouden osalta eriytyneet, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo tiedotteessa.
Ikosen mukaan kuitenkin rahoitusmallin epäsymmetrisyys ja alueiden voimistuva eriytymiskehitys edellyttävät hallitukselta reagointia, jotta perusoikeuksien mukaiset palvelut voidaan turvata Suomessa.
Hyvinvointialue voi joutua arviointimenettelyyn, jos se ei onnistu kattamaan alijäämiään sille asetetussa aikataulussa. Arviointimenettelyn käynnistäminen rajoittaa hyvinvointialueen päätösvaltaa, sillä valtio voi ohjata talouteen liittyvää päätöksentekoa tavallista tiukemmin.