Lasten pulkat ja liukurit taipuvat myös aikuisen talvitreeniin.

Kunnon pakkastalvi on houkutellut lapset pulkkamäkeen, mutta mäenlaskuvälineistä on moneen muuhunkin.

Valmentaja ja terveystiedon ja matematiikan opettaja Heli Kekki näytti Huomenta Suomessa tiistaina, miten pulkan ja liukurin kanssa voi tehdä monipuolisen jumpan.

Kekin mukaan pulkan kanssa voi harjoitella muun muassa vatsalihaksia ja takareisiä.

Jos tasapainon kanssa on haasteita, kädellä voi ottaa kiinni puusta.

Kekki huomauttaa, että harjoitukset eivät saa sattua, eli jos selässä, polvissa tai lonkissa tuntuu kipeältä, harjoitusta on muutettava tai vältettävä.

Jalassa vain sukat

Pakkasella treenatessa on tärkeä pukeutua oikein.

Kekin mukaan jumppaajan on pantava päälle sen verran vaatetta, että on päästä varpaisiin asti lämmin.

– Suun eteen kannattaa tarvittaessa laittaa esimerkiksi huivi, että hengitysilma tuntuu vähän lämpöisemmältä. Periaatteessa mitään pakkasrajoja ei ole; liikkuu sitten vaikka vähän vähemmän kerralla, hän neuvoi.

Erikoisinta Kekin suosittelemassa ulkojumppa-asussa on se, että jalassa ovat vain sukat, ei siis kenkiä.

Villasukkia kannattaa kuitenkin olla kolme tai jopa neljä kerrosta.

– Jalkaterä pystyy liikkumaan paremmin, kun kenkä ei ole rajoittamassa varpaiden ja päkiän liikettä, Kekki perustelee.

Kekki kertoo, että hän on vetänyt ulkotreenejä lähes 20 pakkasasteessa, mutta hänen mukaansa kukaan ei ole palellut.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miten pulkan kanssa voi tehdä muun muassa erittäin tehokkaan "supermiesliikkeen" vatsalihaksille.

