Moni saattaa yllättyä, että aerobinen kunto ei kasvakaan aerobisella harjoituksella parhaiten.
Joku haluaa jaksaa juosta, toinen jaksaa kavuta portaat viidenteen kerrokseen läkähtymättä ja kolmas tanssia kunnon lopahtamatta kesken pitkän illan baarissa.
Olipa syy kestävyyskunnon kasvattamiseen mikä tahansa, voi moni yllättyä, ettei parasta kehitystä saada aikaan juoksulenkeillä, pallopeleissä tai sykkeitä nostattavalla tanssitunnilla.
Salaisuus kestävyyskunnon parantamiseen piilee nimittäin oikeasti matalasykkeisessä liikunnassa, kertoo psykoterapeutti ja personal trainer Harri Peltomaa.
– Esimerkiksi pitkän matkan juoksijat tekevät matalan sykealueenharjoittelua eniten. Se on se, millä aerobinen kunto kasvaa, että tehdään pitkään matalalla sykkeellä.
– Pitkäkestoisesti aerobinen kunto nousee, kun treenaa niin, että aivan kevyesti hengästyy ja syke on 60–70 prosenttia maksimisykkeestä, Peltomaa kertoo.
Matalasyke tarkoittaa 30-vuotiaalla noin 130, 50-vuotiaalla 100–110 ja 60-vuotiaalla noin 96–105 lukemaa.
Mikäli sykettä ei pysty harjoituksen aikana seuraamaan, on hyvä muistisääntö PPPP eli pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta.
Merkittävä kehitys mahdollista vain kuukaudessa
Peltomaan mukaan kunto voi parantua jo "aivan valtavasti" vain kuukaudessa matalasykkeisellä treenillä.
Hän antaa esimerkin asiakkaastaan, nuoresta miehestä, joka pyrki poliisikouluun.
– Hän halusi nostaa juoksukuntoaan 400 metrillä kahdessa kuukaudessa, mikä on tosi iso muutostavoite.
Tavoitetta lähdettiin edistämään peruskunnon rakentamisella.
Peltomaa ohjasi asiakkaan harrastamaan matalasykkeistä liikunta viisi tuntia viikossa.
– Kaksi tunnin treeniä ja kaksi puolentoista tunnin treeniä.
– Vain yhdessä kuukaudessa saatiin aikaan valtava tulos, joka näkyi leposykkeen laskussa.
Kun ennen treenijaksoa miehen leposyke oli ollut hieman päälle 60, oli se kuukauden harjoittelun jälkeen 49.
Parasta treeniä myös painonpudotukseen
Matalasykkeinen treeni, kuten kävely juoksumatolla, on myös paras liikkumismuoto painonpudottajille.
– Matalalla sykealueella elimistön rasva-aineenvaihdunta on tehokkaampaa kuin korkeammilla, Peltomaa kertoo.