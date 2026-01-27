Laitepilates on tällä hetkellä äärimmäisen suosittu tapa liikkua. Kävimme kokeilemassa lajia.
Pilates on tämän hetken yksi suosituimmista liikuntatrendeistä, ja se on ollut vahvassa kasvussa viimeisten vuosien ajan.
– Pilates trendaa tällä hetkellä tosi paljon maailmassa, sosiaalisessa mediassa ja Suomessakin, kertoo boutique-fitness studio Trib3:n ohjaaja Juulianna Leskinen.
Laitepilateksen suosio näkyy pitkissä varausjonoissa. Arki-illat ovat suosituimpia aikoja liikkua.
Leskinen nostaa reformer-laitteella tehdyn laitepilateksen eduiksi lajin monipuolisuuden. Se sopii myös eritasoisille liikkujille iästä ja sukupuolesta riippumatta.
Miehet mukaan tunnille
Moni voisi kuvitella, että laitepilates olisi ennen kaikkea naisiin vetoava liikkumismuoto.
– Väitän, että meillä käy poikkeuksellisen paljon miehiä, Leskinen kuitenkin vakuuttaa.
Sosiaalisessa mediassa pyörii paljon videoita, joissa miehet käyvät kokeilemassa laitepilatesta tärisevin seurauksin. Monelle miehelle tuleekin yllätyksenä, että laitepilates on huomattavasti rankempaa kuin miltä se alkuun näyttää.
– Kyllä mekin olemme saaneet miehiä tärisemään täällä meidän tunneillamme, Leskinen huomauttaa.
Millainen on reformer-laite, jolla laitepilatesta harjoitellaan? Katso laite-esittely yllä olevalta videolta.