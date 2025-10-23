Vanhuksista koostuva kuntopiiri todistaa, että säännöllinen kuntoilu mahdollistaa hyvän elämän ja arjen.
Kivipuron palveluyksikön kuntosalilla Seinäjoella kokoontuu erityinen kuntopiiri kolme kertaa viikossa. Poikien kerhon keski-ikä on jo lähes 102 vuotta.
Erityistä tässä sotainvalideista koostuvassa kuntoilukerhossa on se, ettei mukaan huolita alle 100-vuotiaita.
Kuntopiiri on toiminut palvelutalolla jo viiden vuoden ajan, ja kun viime vuonna sen jäsenistä viimeisetkin ylittivät 100 ikävuoden rajapyykin, on ryhmää alettu kutsua "Satasen kerhoksi".
Porukka kokoontuu kuntosalille kolme kertaa viikossa harjoittelemaan lihaskuntoa ja voimaa.
– Sen lisäksi on kaksi kertaa viikossa tuolijumppa, eli kunnosta pidetään kyllä hyvää huolta, kertoo kuntopiirin jäsen Aarno Alho.
Aktiivinen liikkuminen on Alhon mukaan erityisen tärkeää toimintakyvyn ja kunnon ylläpidon kannalta.