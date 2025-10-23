Juuri nyt Avaa

Aktiivinen liikkuminen on Alhon mukaan erityisen tärkeää toimintakyvyn ja kunnon ylläpidon kannalta.

– Sen lisäksi on kaksi kertaa viikossa tuolijumppa, eli kunnosta pidetään kyllä hyvää huolta, kertoo kuntopiirin jäsen Aarno Alho .

Porukka kokoontuu kuntosalille kolme kertaa viikossa harjoittelemaan lihaskuntoa ja voimaa.

Kuntopiiri on toiminut palvelutalolla jo viiden vuoden ajan, ja kun viime vuonna sen jäsenistä viimeisetkin ylittivät 100 ikävuoden rajapyykin, on ryhmää alettu kutsua "Satasen kerhoksi".

Erityistä tässä sotainvalideista koostuvassa kuntoilukerhossa on se, ettei mukaan huolita alle 100-vuotiaita.

Vanhuksista koostuva kuntopiiri todistaa, että säännöllinen kuntoilu mahdollistaa hyvän elämän ja arjen.

Näin Satasen kerhoon kuuluvat yli 100-vuotiaat Martti, Tapio, Aarno ja Viljo liikkuvat. Poikien kerhossa liikutaan ja käydään kuntoilun lomassa yhteiskunnallista keskustelua.

Ikäraja 100 vuotta – näiden teräsmiesten kuntopiiriin ei kuka tahansa pääse

Liikunta osa hyvää elämää

Varsinaisista teräsmiehistä koostuvaa porukkaa yhdistää aktiivinen elämä ja liikunnallisuus.

– Olen koko elämäni harrastanut liikuntaa. Pidän sitä yhtenä tärkeimpänä vaikuttajana siihen, että elinvuosia on kertynyt näinkin paljon, Alho kertoo.

Jotta harjoittelumotivaatio ei vahingossakaan pääsisi karkaamaan, myönnetään jäsenille erilaisia arvonimiä harjoituskertojen määrän mukaan.

– Kuntoiluneuvos on tuhannen kerran raja. Täällä on tosiaan nyt kolme kuntoiluneuvostoa. Sitten kuntoilumaisteri on 700 kertaa, ja kun lähtee harjoittelemaan, on kuntoilukisälli, ryhmän ohjaaja ja fysioterapeutti Janne Mäki-Jouppila kertoo.