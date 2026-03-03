Tennistähti Harri Heliövaaran pattitilanne Dubaissa pitkittyy edelleen. Heliövaaran managerin mukaan suomalaistähti ei pääse ainakaan vielä tänään tiistaina lähtemään maasta.

Heliövaara voitti parinsa Henry Pattenin kanssa lauantaina Dubain ATP-turnauksen nelinpelin. Samaan aikaan Lähi-idän konflikti kärjistyi, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Sen jälkeen Iran on tehnyt kostoiskuja muun muassa Dubaihin.

Heliövaaran oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus lentää Suomeen jo lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, mutta nopeasti oli selvää, ettei paluu toteudu ilmasulun vuoksi vielä viikonloppuna. Sunnuntain Heliövaara kertoi blogissaan, että hänellä oli lennot maanantaille ja varmuuden vuoksi tiistaillekin.

Tiistaina Heliövaaran manageri Jarno Tiusanen vahvisti MTV Urheilulle, ettei urheilija pääse poistumaan maasta vielä tänäänkään.

Hiljattain Vuoden urheilijaksi valitun Heliövaaran taustatiimin mukaan ATP-organisaatio tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia lennättää urheilijat pois Yhdistyneistä arabiemiraateista. Seuraava mahdollinen lennon ajankohta on keskiviikkona.

Heliövaaran ja Pattenin on määrä pelata Indian Wellsin Masters-turnauksessa Kaliforniassa. Miesten nelinpelin avauskierros pelataan sunnuntaina ja maanantaina.