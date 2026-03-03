Suomalaiset telinevoimistelijat eivät lähdekään Bakun maailmancup-kisaan, joka käydään torstaista sunnuntaihin.

Suomi ei lähetä urheilijoita kilpailuun, sillä matkustaminen Azerbaidzhanin pääkaupunkiin voi olla riskialtista ja turvatonta. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Azerbaidzhanin naapurivaltioon Iraniin lauantaiaamuna.

Suomalaisista kisaan oli määrä osallistua Emil Soravuo, Joona Reiman ja Elias Koski.

Maailmancup-kauden avaus siirtyy suomalaisten osalta viikolla eteenpäin. Sama kolmikko lähtee ensi viikolla Turkin Antalyan maailmancup-kilpailuun.

Telinevoimistelumiehet ovat saaneet kovatasoista harjoitteluseuraa vuoden alussa, kun Iso-Britannian maajoukkue leireili Helsingin Urhea-hallilla. Suomalaiset harjoittelivat muun muassa Pariisin olympiamitalistien Jake Jarmanin ja Harry Hepworthin kanssa.