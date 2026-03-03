Kerrostalopalossa selviää pelastusviranomaisten mukaan varmimmin hengissä pysymällä omassa asunnossa. Vantaan traagisen tulipalon uhrit löydettiin rappukäytävästä.

Jos kerrostalon rappukäytävästä leviää asuntoon savun hajua, oikea toimintatapa on jäädä omaan asuntoon ja soittaa hätänumeroon 112, muistuttavat pelastusviranomaiset.

Vaikka oma järki sanoo, että rakennuksesta tulee poistua suorinta reittiä ulos ja esimerkiksi työpaikan ohjeistuksissa näin sanotaan, aina ohje ei päde.

– Jos rappukäytävästä kantautuu savun hajua, vaarallisinta on yrittää poistua savuista rappukäytävää pitkin, koska tulipaloissa kuoleman aiheuttaa useimmin nimenomaan savu, palopäällikkö Mikko Thusberg Keski-Suomen pelastuslaitokselta perustelee pelastustoimen tiedotteessa.

– Näkyvyys voi olla erittäin huono ja savu on myrkyllistä ja kuumaa. Savun hengittäminen voi johtaa tajunnan menetykseen ja polttaa hengitystiet.

Palo-osastoinnit on suunniteltu luomaan turvaa

Asuntoon jääminen savun kantautuessa rapusta voi tuntua ahdistavalta, mutta kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa.

– Palo-osastointi tarkoittaa rakennuksen jakamista osiin, jotka estävät palon ja savukaasujen leviämisen osastojen, kuten huoneistojen, välillä, johtava palotarkastaja Henna Kettunen Keski-Suomen pelastuslaitokselta selvittää.

Yleensä kerrostalohuoneisto on suunniteltu kestämään paloa 60 minuuttia.

– Tilanteessa omaa hätää voi yrittää lievittää esimerkiksi laittamalla oman asunnon oven kynnykselle kasteltuja pyyhkeitä estämään savun pääsyä huoneistoon. Tilannetta voi seurata ikkunasta ja puhelin on hyvä pitää lähellä.

Kettusen mukaan hätäkeskukseen voi soittaa uudestaan ja pelastushenkilökunnalle viittoa ikkunasta, jos tilanne käy liian tukalaksi.

Jos taas omassa asunnossa palaa eikä palo ei sammu kotikonstein, asunnosta poistuessa on ehdottomasti suljettava palavan huoneiston ovi. Näin palo-osastointi toimii kuten pitää, rappukäytävä ei täyty heti savusta ja palo ei pääse leviämään niin nopeasti.

–Soita hätänumeroon mahdollisimman pian, pelastustoimi ohjeistaa.

Tutustu pelastussuunnitelmaan ennakkoon

Tulipalotilanne voi synnyttää paniikin, eikä hädässä ei välttämättä osaa toimia oikein.

Paniikissa saatetaan toimia vastoin ohjeita ja savuiseen rappukäytävään mennään silti.

– Jotta ylimääräisiltä vaaratilanteilta vältytään, on tärkeää, että taloyhtiössä on pelastussuunnitelma, jossa on oikeat toimintaohjeet, ja asukkaat oikeasti tutustuvat suunnitelmaan, Kettunen toteaa.

Kettunen painottaa vielä, että savuun ei pidä koskaan poistua, jollei itse ole välittömässä vaarassa eli esimerkiksi palavassa huoneistossa.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että hissiä ei saa tulipalotilanteessa käyttää. Hissi voi jumiutua ja savukaasut päästä hissikuiluun.

Naapurissa soiva palohälytin voi huolettaa

Naapurista kantautuva palovaroittimen hälytys voi herättää huolta, onko kyseessä tulipalo vai vaikkapa pohjaan palanut ruoka.

Jos palovaroitin hälyttää naapurissa, mutta muita tulipalon merkkejä ei ole, voi käydä varmistamassa tilannetta.

– Tarkista, onko hälytystä soivassa asunnossa ketään kotona. Samalla voi kokeilla, tuntuuko asunnon ovi lämpimältä – lämmin ovi voi olla merkki tulipalosta. Jos ovea ei avata ja hälytys jatkuu, soita hätänumeroon 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti, Thusberg kertoo.

