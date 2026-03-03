Ruotsin tähtihiihtäjä Ebba Andersson jättää Lahden maailmancup-kisat väliin ja osallistuu Ski Classics -sarjan pitkän matkan kilpailuun kotimaassaan.
Ruotsin maajoukkueen johtaja Anders Byström alleviivaa hiihtäjien vapautta määrätä kilpailukalenteristaan, mutta ei peitellyt pettymystään Anderssonin ilmoituksen jälkeen.
– On surullista, että Ebba on päättänyt jättää väliin Lahden maailmancupin, Byström toteaa SVT:n mukaan.
Lahdessa kilpaillaan tänä viikonloppuna vapaan sprintit ja 10 kilometrin matkat perinteisellä.
Ski Classics -kilpailu käydään Ruotsin Orsa Grönklittissä lauantaina. Matkana on 50 kilometriä perinteisellä.
Andersson, 28, oli yksi Milano-Cortinan olympialaisten mitalirohmuista. Hän saavutti kultaa 50 kilometrillä ja lisäksi kolme hopeamitalia.