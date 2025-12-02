Odotettu Ukraina-kokous alkoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisen Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.



Venäjän valtiollisessa televisiossa näytettiin, kuinka Putin sanoi olevansa iloinen tavatessaan yhdysvaltalaiskaksikon. Tapaamisessa neuvotellaan tulkkien avulla.



Tapaaminen alkoi yli kaksi tuntia myöhemmin kuin mitä aiemmin oli ilmoitettu. Tiedossa ei ole, kuinka pitkään tiistain neuvottelut tulevat kestämään.

Tapaamisessa on kerrottu olevan määrä puhua rauhasta Ukrainassa. Tapaamiseen on ladattu paljon toiveita ja odotuksia.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan mahdollisuudet sodan päättämiseen ovat tällä hetkellä paremmat kuin koskaan aiemmin. Zelenskyi sanoo toivovansa, että hän tapaa amerikkalaiset mahdollisimman pian Moskovan keskustelujen jälkeen.