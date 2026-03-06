Viron kyberhyökkäyksissä koettiin viime vuonna selvä muutos. Palestiina-haktivistit tekevät yhteistyötä venäläishakkereiden kanssa.

Virossa on jo totuttu siihen, että venäläiset hakkeriryhmät ovat tehneet suuren osan maahan kohdistetuista kyberhyökkäyksistä etenkin Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa vuonna 2022. Viime vuonna venäläisten rinnalle liittyi kuitenkin uusi uhkien aiheuttaja: Palestiinaa tukevat haktivistit eli aktivistihakkerit.

Helsingissä vieraileva Viron kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Gert Auväärt kertoo, että viime vuonna havaittiin, kuinka hakkerit Lähi-idästä, Pohjois-Afrikasta ja Kaakkois-Aasiasta alkoivat tehdä hyökkäyksiä Viron kyberympäristöä kohtaan.

Auväärtin mukaan Viro on joutunut kohteeksi osana länsiliittoumaa.

– Meitä pidetään Israelin tukijana, vaikka meillä ei ole mitään yhteyttä sinne, Auväärt kertoi suomalaismedialle.

Hän rinnastaa tässä suhteessa venäläisten ja palestiinalaisia tukevien hakkerien motiivit ja toimintatavat. Siinä, missä venäläisten pääkohde on Ukraina ja Ukrainan tukijat ovat toissijaisia kohteita, samalla tavalla Palestiina-aktivistien pääkohde on Israel ja toissijaisia kohteita Israelin tukijoiksi katsotut länsimaat.

Viron kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen vuosiraportissa sanotaan, että vaikka venäläisten ja Palestiina-haktivistien pääkohde on eri, niiden kohteissa on myös paljon päällekkäisyyksiä Nato- ja EU-maiden keskuudessa. Sen vuoksi nämä ryhmät tekevät myös aktiivista yhteistyötä.

Palestiina-haktivistit tekivät viime vuonna kaksi laajaa hyökkäystä, huhti- ja toukokuussa.