Trumpin ja Witkoffin liittolaisuus alkoi yhdestä sämpylästä – kuka on kovapuheinen erityislähettiläs? Miljardööri, kiinteistömoguli, Yhdysvaltain hallinnon erityislähettiläs ja Trumpin läheinen ystävä Steve Witkoff tapasi jälleen tänään Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. MTV / EPA Julkaistu 35 minuuttia sitten Kitta Kohonen kitta.kohonen@mtv.fi Witkoffin ja Trumpin ystävyys alkoi yhdestä kinkkujuustosämpylästä. Steve Witkoff on 68-vuotias kiinteistömoguli ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin läheinen ystävä. Luottamus miesten välillä juontaa juurensa kohtaamiseen lähes neljäkymmentä vuotta sitten. Vuonna 1986 Witkoff työskenteli nuorena juristina kiinteistökaupassa, jossa Trump oli osallisena. Kello kolme aamuyöllä Witkoff suuntasi läheiseen deliin hakemaan tiimilleen syötävää. Myös Trump oli siellä nälkäisenä, mutta ilman rahaa. Witkoff osti Trumpille kinkkujuustosämpylän. Miehet tapasivat seuraavan kerran vasta kahdeksan vuotta myöhemmin, mutta molemmat muistivat yhä sämpyläepisodin. Trumpin omalaatuinen valinta Moni ihmetteli, miksi Steve Witkoff valittiin niin Yhdysvaltain Lähi-idän erityislähettilääksi kuin neuvottelemaan Venäjän kanssa Ukrainan tulevaisuudesta. Witkoffilla ei nimittäin ole diplomaattista taustaa. Molemmissa tehtävissä Witkoff on muodollisesti Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion alainen. Trumpin ystävyys antaa Witkoffille kuitenkin vaikutusvaltaa. Rubio tavoitteli Trumpin rinnalla Republikaanisen puolueen presidenttiehdokkuutta vuonna 2016. Miesten välillä käytiin henkilökohtaisia yhteenottoja ja ideologisia erimielisyyksiä. Rubio kyseenalaisti tuolloin muun muassa Trumpin liiketoiminnan etiikan. Rubio on siis Trumpin entinen kilpailija, josta on tullut Trumpin liittolainen poliittisten tarkoitusperien vuoksi. Witkoff ja Trump ovat sen sijaan tunteneet lähes 40 vuotta.





Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on anatanut ystävälleen "paljon päätösvaltaa rauhansopimukseen pääsemiseksi."EPA

Steve Witkoff on myös tehnyt asioita, joita presidentti Trump suuresti arvostaa, kuten rakentanut oman kiinteistöimperiumin.

Witkoffin omistuksessa on hotelleja ja muita kiinteistöjä New Yorkissa, Los Angelesissa, Floridassa sekä liiketoimintaa arabimaissa. Hän on myös antelias lahjoittaja Trumpin poliittisille kampanjoille.

Pojan menetys

Steve Witkoff syntyi juutalaisperheeseen Bronxissa ja kasvoi Long Islandilla naisten takkeja valmistaneen tehtailijan poikana. Hän valmistui lakimieheksi vuonna 1987 ja meni vuotta myöhemmin naimisiin juristi Lauren Jill Rapportin kanssa. Pariskunta sai kolme poikaa: Andrew'n, Zacharyn ja Alexanderin.

Perhettä kohtasi kuitenkin suuri tragedia, kun Andrew-poika kuoli opioidien yliannostukseen vuonna 2011. Andrew oli kuollessaan vain 22-vuotias.

Kuolema tapahtui hoitolaitoksessa Kaliforniassa. Witkoff nosti vaimonsa kanssa oikeusjutun hoitolaitosta vastaan. Heidän mielestään laitoksen laiminlyönti mahdollisti pojan kuoleman, koska tämä oli saanut siellä käsiinsä huumeita.

Välittäjätehtävät koskettavat

Steve Witkoff ei jäänyt hiljaa poikansa kuolemasta, päinvastoin. Hän on aktiivisesti puhunut julkisuudessa riippuvuuksista ja kuntoutuksesta.

Steve Witkoff aloitti ensin Lähi-idän erityislähettiläänä, mutta hänen vastuualueensa on kasvanut.EPA

Witkoff on myös kertonut, että Andrew'n kuolema yhdistää hänet välittäjätehtäviin. Kun äärijärjestö Hamas vapautti panttivankeja Gazassa, Witkoff kirjoitti sosiaalisessa mediassa tuntevansa kuolleen poikansa läsnäolon hetkessä, jolloin perheet saivat läheisensä takaisin.

Witkoffin muista lapsista Zachary on kryptovaluuttayhtiö World Liberty Financialin perustaja ja Alexander Witkoff Groupin toimitusjohtaja.

Trumpin kerrotaan olleen vaikeina aikoina ystävänsä tukena, ja Witkoffin ensimmäinen pojanpoika on nimetty Trumpin mukaan.

Vuonna 2019 Witkoff erosi vaimostaan ja muutti Floridaan.

Golf yhdistää

Floridassa Witkoff on lähellä Trumpia, ja he jakavat intohimon golfiin.

Witkoff oli Trumpin seurassa West Palm Beachin golfkentällä syyskuussa 2024, kun Trump yritettiin murhata. Yhdysvaltain salaisen palvelun agentit havaitsivat jonkun työntävän kiväärin piippua aidan läpi ja aloittivat tulituksen.

Paennut ampuja saatiin myöhemmin kiinni, eivätkä Trump tai Witkoff loukkaantuneet tilanteessa.

Usein Kremlissä

Erityislähettiläs Witkoffin kerrotaan puhuvan päivittäin Ukrainan ja Venäjän viranomaisten kanssa rauhansuunnitelmaan pääsemiseksi. Toisaalta häntä on myös kritisoitu Venäjän myötäilystä.

Witkoff on esittänyt aiemmin kiistanalaisia näkemyksiä esimerkiksi väittäen, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei välttämättä alkanut Venäjästä, vaan Nato oli isossa roolissa sodan syttymisessä.

Witkoffin Venäjää myötäilevät lausunnot ovat herättäneet arvostelua.EPA

Uusin Witkoffia koskeva kohu liittyi hänen ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin neuvonantajan Juri Ushakovin väliseen ja julkisuuteen vuodettuun puheluun. Siinä Witkoff kehotti Putinia soittamaan Trumpille päivää ennen kuin tämä tapaisi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin 17. lokakuuta.



Zelenskyi matkusti takaisin kotiin ilman lupauksia Tomahawk-risteilyohjuksista, joita Trump oli tapaamisen edellä harkinnut antavansa Ukrainalle. Witkoff oli puhelussa neuvonut Ushakovia siitä, miten Trumpia kannattaisi imarrella viestin saamiseksi paremmin perille.

Putinin Witkoff on tavannut Kremlissä useita kertoja. Tämä osoittaa hänen keskeisen asemansa neuvotteluissa rauhan saamiseksi Ukrainaan. Trump on kertonut antaneensa ystävälleen "paljon tilaa ja päätösvaltaa sopimukseen pääsemiseksi".

