Tutkinta kattaa useita Euroopan valtioita.

Eurooppalaiset terrorismin vastaiset etsivät epäilevät Venäjän sotilastiedustelun olevan osallisena eurooppalaista ilmarahtia koskevassa sabotaasisarjassa.

Epäiltyjen sabotaasien kohteina ovat olleet ilmakuljetukset ympäri Eurooppaa, kertoo Britannian poliisi.

Tapauksessa on ollut tutkijoita Britannian lisäksi myös Saksasta, Puolasta, Hollannista ja Liettuasta. Suomea tai muita Pohjoismaita ei mainita.

Selvityksessä on tutkittu lentokuljetustulipaloja, joita on tapahtunut eri puolilla Eurooppaa. Tutkimusryhmän kasasi Euroopan unionin alainen Eurojust.

Epäilyt sijoittuvat ainakin vuodelle 2024. Britanniassa tutkinta alkoi 22. heinäkuuta 2024, jolloin paketti syttyi Birminghamissa.

Tapaukseen liittyen on otettu kiinni 38-vuotias romanian kansalainen. Hänen epäillään auttaneen vieraan valtion tiedustelupalvelua.

Romanialainen epäilty on sittemmin vapautettu. Tutkinta on yhä kesken.

Lokakuussa 2024 brittilehti Guardian kertoi Britannian poliisin tutkivan, ovatko Venäjän vakoojat ujuttaneet palopommeja lentokoneisiin.

Venäjän on laajalti tunnustettu käyvän hybridisotaa Euroopassa niitä valtioita kohtaan, jotka tukevat Ukrainaa.

Venäjään kytketyt sabotaasiepäilyt, GPS-häirintä ja kaapelirikot ovat kaikki yleistyneet alkuvuoden 2022 jälkeen.

– Mahdollinen kohde on Ukrainalle annettava sotilaallinen tuki, esimerkiksi sen valmistus, kuljetus tai varastointi, Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu suojelupoliisi arvioi kansallisen turvallisuuden katsauksessaan vuonna 2025.

