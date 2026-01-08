Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on paljastanut New York Timesille yksityiskohtia operaatiosta, jossa USA kaappasi Nicolas Maduron vaimoineen oikeuden eteen Yhdysvaltoihin. Trump pelkästi, että operaatio olisi pahimmillaan voinut päättyä katastrofiin.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saattaa hallita Venezuelan toimintaa jopa vuosien ajan. Hän kertoi asiasta New York Timesin pitkässä haastattelussa.

Trump aikoo saada Venezuelan mittavat öljyvarat tehokkaampaan käyttöön. Tämä edellyttää muun muassa infrastruktuurin mittavia uudistuksia.

– Vain aika näyttää, Trump totesi, kun häneltä kysyttiin, kuinka kauan Yhdysvallat aikoo pitää Venezuelaa tiukassa valvonnassaan.

Trump on sanonut julkisuudessa, että Yhdysvallat määrää tällä hetkellä Venezuelassa, ja että maan johto olisi halukas yhteistyöhön.

Pelkäsi katastrofia

Presidentti Trump myöntää haastattelussa pelänneensä, että Maduro-operaatio olisi pahimmillaan voinut päättyä samanlaiseen katastrofiin kuin Iranin panttivankikriisin aikaan keväällä 1980.

Tuolloin yhdysvaltalainen helikopteri törmäsi kuljetuskoneen kanssa, mikä johti kuolonuhreihin. Samalla Iranin hallussaan pitämien 52 panttivangin pelastaminen epäonnistui täydellisesti.

1:29 Kuin elokuvasta: Näin Maduroa siirreltiin ajoneuvosta toiseen.

Epäonnistunut pelastusyritys oli merkittävä naula tuolloisen demokraattipresidentti Jimmy Carterin arkkuun.

– En tiedä, olisiko hän voittanut vaaleja, mutta sen katastrofin jälkeen hänellä ei taatusti ollut enää mitään mahdollisuuksia, Trump totesi Carterin kohtalosta.

Carter toimi Yhdysvaltain presidenttinä 1977–1981. Hän ei onnistunut voittamaan jatkokautta.

Itsekehua unohtamatta

Tapansa mukaisesti Trump ei malttanut olla vertaamatta omaa saavutustaan edeltäjiensä epäonnistumisiin.

Hän mainitsi Carterin epäonnistumisen lisäksi presidentti Joe Bidenin kaudella heikosti sujuneen Afganistanin evakuointioperaation.

Trumpin mukaan hän seurasi operaatioon valmistautumista tarkasti.

Presidentti kertoo, että Kentuckyn osavaltioon oli muun muassa rakennettu kooltaan oikeaa vastaava kopio raskaasti linnoitetusta rakennuskompleksista, josta Maduro käytiin nappaamassa.

Yhdysvallat on koonnut maan lähistölle mittavan laivasto-osaston, mikä tuo Trumpin hankkeelle sotilaallista vipuvoimaa.

Venezuelan itsensä mukaan Yhdysvaltain operaatiossa kuoli yhteensä sata ihmistä. Joukossa oli merkittävä määrä presidentti Maduron kuubalaisia henkivartijoita.

Venezuelan kertomasta uhrimäärästä uutisoi torstaina Reuters.

