Suomi joutuu tasapainoilla Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välillä, asiantuntija arvioi.

Yhdysvaltojen vaatimukset Grönlannin suhteen ovat "ongelma Naton uskottavuudelle" ja samalla vakava ja vaikea paikka Suomelle.

Näin arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen, joka on myös europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok.) erityisavustaja.

– Olemme puun ja kuoren välissä, Vanhanen toteaa Suomen tilanteesta Huomenta Suomessa.

Tällä Vanhanen tarkoittaa sitä, että Suomelle puolustusliitto Naton sisällä kriittisen tärkeitä ovat sekä suhteet muihin Pohjoismaihin että Yhdysvaltoihin.

Osoituksena tästä presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo totesivat sunnuntaina, että "Vain Tanska ja Grönlanti päättävät niitä koskevista asioista. Suomi tukee pohjoismaista ystäväämme, Tanskaa".

Yhdysvaltojen Venezuela-operaatiota, jonka yhteydessä maa sieppasi presidentti Nicolas Maduron, Suomen ulkopoliittinen johto ei tuominnut.

Vanhanen muistuttaakin Yhdysvaltojen olevan Suomelle äärimmäisen tärkeä liittolainen. Turvallisuuspoliittisen tasapainoilun tarvetta lisää se, että suuri osa Suomen keskeisestä puolustuskyvystä on amerikkalaisvetoista, Vanhanen muistuttaa.

Suomi on esimerkiksi ostanut yhdysvalloilta F-35-monitoimihävittäjiä, joita ei ole vielä toimitettu.

– Tässä ajassa, jossa Venäjä on akuutti uhka, tarvitsemme Yhdysvaltojen läsnäoloa. Miten tasapainoilla näiden kahden (Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden) välillä? En kadehdi päättäjiä, Vanhanen sanoo.

Rubio: Osto, ei hyökkäys

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on sanonut amerikkalaislehti Wall Street Journalin mukaan yhdysvaltalaispäättäjille, että uhkaukset Grönlantia vastaan eivät ole viesti lähestyvästä hyökkäyksestä.

Ulkoministerin mukaan tavoitteena on ostaa Grönlanti Tanskalta, joka on toistuvasti todennut, ettei saari ole myynnissä.

Valkoinen talo puolestaan lausui tiistaina, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump harkitsee useita eri vaihtoehtoja Grönlannin saamiseksi.

Viikonloppuna Trump sanoi Yhdysvaltojen ehdottomasti tarvitsevan Grönlannin. Grönlannin haltuunotto "saattaisi hajottaa Naton", arvioi Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta MTV Uutisille.

Yhdysvaltojen puheet Grönlannista "eivät ole heittoja", toteaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Vanhanen.

Euroopassa on Trumpin toisen presidenttikauden aikana käytetty varsin paljon aikaa sen punnitsemiseen, miten vakavasti Valkoisen talon isännän kulloisetkin ulostulot tulee ottaa.

Asiaa sivusi myös Yhdysvaltojen ulkoministeri Rubio sen jälkeen kun Yhdysvallat oli tehnyt iskunsa Venezuelaan.

– En ymmärrä, miten he eivät ole vielä tajunneet tätä. Ja nyt jos et tiennyt, nyt tiedät, ulkoministeri Rubio sanoi.

– Näin tämä toimii ja ihmisten pitää ymmärtää, ettei hän (Trump) ole presidentti, joka vain puhuu, kirjoittaa kirjeitä ja pitää tiedotustilaisuuksia. Jos hän sanoo olevansa vakavissaan jostain, hän tarkoittaa sitä.