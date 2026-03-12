Ensi vuodelle Nordea ennustaa maltillista hintojennousua.
Asuntojen hinnat laskevat vielä tänä vuonna ja lähtevät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Lähi-idän tuorein konflikti voi kuitenkin pitkittyessään heikentää asuntojen kysyntää, ennustaa Nordea asuntomarkkinakatsauksessaan.
Ennusteen mukaan hinnat nousevat ensi vuonna koko maassa 1,5 prosenttia.
Ensimmäisenä hintojen nousu tapahtuu isommissa asunnoissa. Pienten asuntojen ylitarjonta purkautuu hitaammin.
Kasvukaupungeissa hintojen ennustetaan nousevan ja seuraavan suomalaisten tulokehitystä. Väestötappiopaikkakunnilla pitkään jatkunut hintojen lasku tulee kuitenkin ennusteen mukaan jatkumaan.
Nordean ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan ennakoitua pidempään jatkuneen asuntojen hinnanlaskun taustalla on muun muassa Suomen talouden odotettua heikompi kehitys.
– Erityisesti työttömyyden nousu, sekä hitaasti purkautunut asuntojen ylitarjonta. Ylitarjontaa ovat pitäneet yllä sekä tuettujen asuntojen runsas rakentaminen että asumistukileikkaukset, jotka ovat vähentäneet nuorten yksinasumista ja heikentäneet pienten asuntojen kysyntää.
Nordea arvioi, että Iranin sodan vaikutukset talouteen ja asuntomarkkinoihin jäävät rajallisiksi.