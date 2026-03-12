Nuori mies purki liikenneraivoaan Espoossa kahdessa eri tapauksessa, jotka tallentuivat valvontakameroihin.

Liikenteessä törttöilleen kuljettajan hermot kärähtivät totaalisesti, kun toinen autoilija pysähtyi huomauttamaan holtittomasta ajosta. Tilanne johti hengenvaaralliseen kirveeniskuun.

Rikos tapahtui Espoossa toukokuussa 2023.

– Te suomalaiset olette paskoja ja teidät täytyy kaikki tappaa, kirvesmies sanoi uhrin mukaan hieman ennen lyöntitilannetta.

Osapuolet eivät tunteneet entuudestaan, vaan tilanteen eskaloituminen alkoi täysin sattumalta liikenteessä.

Parikymppinen Volvoa kuljettanut mies oli ajellut Volkswagenia kuljettaneen miehen mukaan holtittomasti liikenneympyrässä ja aiheuttanut miltei kolarin. Volkkarikuski päätti lähteä perään soittaen samalla poliisille.

Kun Volvo pysähtyi, volkkarikuski päätti nousta autostaan ja kysellä volvokuskin holtittomasta ajosta. Hän sai vastaukseksi epämääräistä mutinaa, kunnes volvokuski otti käteensä kirveen ja ilmoitti mielipiteensä suomalaisten tappamisesta.

Volkswagenia kuljettanut mies ehti jo palata takaisin autoonsa, kun volvokuski ponkaisikin ylös autostaan kirves kädessään. Hurja kirveenisku tallentui videolle, jonka voit katsoa artikkelin alusta.

Seuraavaksi heilui veitsi

Parin kuukauden kuluttua heinäkuussa 2024 kirvesmies oli jälleen teräaseella varustautuneena liikenteessä. Nyt kuljettajana oli hänen kaverinsa ja mies itse istui pelkääjän penkillä.

Miehet olivat liikenteessä vanhalla, huonokuntoisella farmarimallisella Volvolla. Kaksikko päätti alkaa piinata alaikäisiä poikia, jotka ajoivat mopolla.

Jälleen uhriksi joutui tekijöille entuudestaan tuntemattomia henkilöitä, koska osapuolet kohtasivat sattumalta samaan aikaan liikenteessä varhain aamuyöllä Espoon Soukassa. Poikien mukaan mieskaksikko käyttäytyi tavalla, joka sai heidät lähtemään muualle.

Poikien yllätykseksi miehet lähtivät kuitenkin jahtaamaan heitä autolla pitkin jalkakäytäviä. Kun pojat kaatuivat, edellisen tapauksen kirvesmies uhkasi pitkällä veitsellä mopokuskia.

– Tuu tänne tai lähtee mopo, hän uhkasi.

Poika pinkaisi juosten kypärä päässään karkuun, jolloin mieskaksikko ryhtyi jälleen takaa-ajoon autolla.

Tämäkin tapaus tallentui valvontakameroihin.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kirvesmiehen vuodeksi ehdottomaan vankeuteen muiden muassa törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta.

Jälkimmäisessä tapauksessa autoa ajanut niin ikään parikymppinen kuljettaja sai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 60 päivää ehdotonta vankeutta.

Valvontakameratallenteet molemmista tilanteista nähdään Rikospaikka-ohjelman Undercover Härkönen -osiossa, jossa käsitellään videoille tallentuneita rikoksia.

Katso kirvesmiehen raivoaminen ja mopopoikien piinanhetket artikkelin alussa olevalta videolta.