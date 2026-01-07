Tänä iltana suurennuslasin alle otetaan Trumpin aiheuttama maailmanjärjestyksen muutos, kun MTV:n ajankohtaisohjelma Asian ytimessä palaa ohjelmistoon.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti väläytellyt haluavansa Tanskalle kuuluvan Grönlannin. Viime viikonloppuna Trumpin hallinto iski Venezuelaan ja otti kiinni presidentti Nicolas Maduron.
Yhdysvaltojen hallinnon mukaan myös asevoimien käyttö "on yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista" myös Grönlannin osalta.
Mitä Trumpin aiheuttama maailmanjärjestyksen muutos merkitsee ja millaista on kumppanuus "uuden" Yhdysvaltojen kanssa? Voiko Suomi luottaa liittolaiseensa?
Näihin kysymyksiin pureudutaan tänään, kun tuttu ajankohtaisohjelma Asian ytimessä palaa ohjelmistoon tänään keskiviikkona kello 19.30.
Maanantaista torstaihin Seitsemän uutisten jälkeen nähtävässä keskusteluohjelmassa syvennytään yhteen päivän tärkeimpään aiheeseen.
Juontaja Jan Anderssonin johdolla aiheesta keskustelemassa ovat tänään MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.
Ohjelma on katsottavissa vain MTV Katsomossa, josta löytyy päivittäin laaja kattaus uutis- ja ajankohtaissisältöä videomuodossa, suorina lähetyksinä ja dokumentteina.
Asian ytimessä hakee vastauksia uutismaailman kysymyksiin maanantaista torstaihin kello 19.30 suorana MTV Katsomossa.