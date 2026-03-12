Lufthansa kertoo, että mahdollisimman monet lennot pyritään hoitamaan Lufthansa-konsernin muiden lentoyhtiöiden sekä kumppanilentoyhtiöiden voimin.
Lufthansan lentäjät ovat aloittaneet kaksipäiväisen lakon, joka liittyy kiistaan eläkkeistä. Torstain ja perjantain ajan kestävästä lakosta ilmoitti lentäjiä edustava ammattiliitto.
Lakko alkoi vuorokauden vaihduttua torstaiksi Saksassa ja kestää perjantaina paikallista aikaa kello 23.59 saakka.
Lakko vaikuttaa Lufthansan Saksan lentokentiltä lähteviin matkustaja- ja rahtilentoihin. Useat Lähi-idän keskeisiin kohteisiin suuntautuvat lennot jäävät kuitenkin lakon ulkopuolelle alueen "nykyisen tilanteen vuoksi", liitto kertoi tiedotteessaan.
Lufthansan mukaan yhtiö pyrkii hoitamaan mahdollisimman monet lennot muiden Lufthansa-konsernin lentoyhtiöiden sekä kumppanilentoyhtiöiden voimin.
Ammattiliiton puheenjohtajan Andreas Pinheiron mukaan Lufthansa ei ole tehnyt "mitään tarjousta" sitten helmikuussa pidetyn yhden päivän lakon. Helmikuun 12. päivänä lähes 800 lentoa peruttiin, kun matkustamohenkilökunta lakkoili lentäjien kanssa samana päivänä.
Lufthansa julkisti viime viikolla vuoden 2025 tuloksensa. Operatiivinen tulos ylitti ennusteet ja ylsi 1,96 miljardiin euroon. Tulos oli noin 20 prosenttia parempi kuin edellisenä vuonna.
Lentoyhtiö kuitenkin varoitti, että sen tulevaisuudennäkymät ovat epävarmat Lähi-idän konfliktin vuoksi.