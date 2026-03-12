Tampereen raitiovaunuverkostoa ollaan jatkamassa lähivuosina Ylöjärvelle asti.
Elokuussa 2021 Tampere sai uuden joukkoliikennevälineen bussien ja junien rinnalle, kun kaupungissa alkoivat liikennöidä raitiovaunut.
Kaupungissa kulkee kaksi raitiovaunulinjaa: linja 1 Kaupin kampukselta Pyhällönpuistoon ja linja 3 Hervantajärveltä Sorin aukiolle.
Ratikkaliikenteen suosio on ylittänyt Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen odotukset.
– Meillä on tällä hetkellä noin 75 000 matkustajaa arkipäivän aikana. Sehän on ylittänyt ennusteet, kertoo Nyssen joukkoliikenneinsinööri Petri Hakala.
Suosio on johtanut siihen, että Tampereen raitiovaunuverkosto kasvaa.
– Tällä hetkellähän rakennetaan tuonne Pirkkalan suuntaan ensimmäistä pätkää, eli Pirkkala liittyy tähän sitten uutena kuntana mukaan. Ja tosiaan itään päin jatketaan nyt Ruotulaan. Näissä olisi tarkoitus käynnistää liikennöinti vuonna 2028.
Suunnitteilla on myös, että vuonna 2032 Tampereen ratikkaverkosto jatkuisi Linnainmaalle ja toisella suunnalla tulevaisuudessa vielä Ylöjärvelle asti.
Tällä hetkellä kaupungin suosituimmat kyytiinnousupysäkit löytyvät keskustasta.
– Koskipuisto ja Rautatieasema ovat ne, mistä noustaan kyytiin useimmiten.
– Keskustan ulkopuolella on Tampereen yliopistollisen sairaalan keskussairaalan pysäkki ja Hervanta-keskus eli Hervannan pääpysäkki, Petri Hakala sanoo.
Viime aikoina Tampereella on käyty keskustelua siitä, saavatko tarkastajat pysäyttää liputta matkustavia voimakeinoin. Kaupungin viimeisimmän linjauksen mukaan saavat.