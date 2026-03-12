Israelin ja Yhdysvaltain hyökkäyssodan alussa Iran varoitti aluksia kulkemasta Persianlahden ja Omaninlahden yhdistävästä Hormuzinsalmesta. Tänään kolmen kauppa-aluksen kerrotaan vaurioituneen räjähteistä salmessa tai aivan sen lähellä.

Iran on laskenut Hormuzinsalmeen kymmeniä merimiinoja, uutisoi yhdysvaltalainen CNN-kanava.

Mayuree Naree, ONE Majesty ja Star Gwyneth ovat viimeisimmät siviilialukset, joita räjähteet ovat vaurioittaneet Hormuzinsalmessa tai sen lähellä. Ensimmäinen purjehtii Thaimaan lipun alla, toinen Japanin, kolmas Marshallinsaarten.

Räjähteiden alkuperästä tai tarkasta rakenteesta ei ole toistaiseksi tietoa.

Salmi on rauhan aikana runsaasti liikennöity, ja keskeinen öljyn ja nesteytetyn maakaasun kuljetusreitti.

Muutamalla miinalla paljon haittaa

Hormuzinsalmi on matala, kapea, mutkittelee, ja joskus näkyvyys on sumun ja hiekan heikentämä.

Jos ja ilmeisesti kun Iran haluaa laskea vesialueelle miinojaan, niin Teheranin näkökulmasta sille on syynsä.

Persianlahti ja Hormuzinsalmi ovat merimiinasodankäyntiin hyvin soveltuva ympäristö.

– Muutamalla oikein sijoitetulla miinalla voidaan aiheuttaa huomattavaa haittaa. Tai kuten tässä tapauksessa liittyen kauppameriliikenteeseen.