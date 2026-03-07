Turisti sai kritiikkiä UMK-esiintymisestä: "Mielestäni me vedettiin tosi hyvin"

Raportissa käydään läpi, miten Iran vastaisi joko pieneen tai suureen hyökkäykseen, jonka seurauksena maan ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei kuolisi.

Salatun raportin laati Yhdysvaltojen kansallinen tiedusteluneuvosto (National Intelligence Council, NIC) noin viikko ennen Yhdysvaltojen ja Israelin yhteistyöhyökkäystä Iraniin.

Ehdoton antautuminen

– Ei, en sano, että johtajan pitää olla reilu ja oikeudenmukainen. Tee hyvää työtä. Kohtele Yhdysvaltoja, Israelia ja muita Lähi-idän valtioita hyvin, Trump sanoi.