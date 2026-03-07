Presidentti Trump sanoo tavoittelevansa Iranin ehdotonta antautumista. Yhdysvaltojen oma tiedusteluarvio ei usko vallanvaihdon onnistuvan.
Yhdysvaltojen suurikaan hyökkäys Iraniin ei todennäköisesti riitä maan islamilaisen hallinnon kaatamiseen, arvioi Yhdysvaltojen oma tiedusteluraportti.
Salatun raportin laati Yhdysvaltojen kansallinen tiedusteluneuvosto (National Intelligence Council, NIC) noin viikko ennen Yhdysvaltojen ja Israelin yhteistyöhyökkäystä Iraniin.
Tiedusteluarviosta kertoo yhdysvaltalaislehti Washington Post, joka perustaa tietonsa kolmeen raportin tuntevaan lähteeseen.
Tiedusteluarvion tehnyt NIC edustaa Washington Postin mukaan kaikkien Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden "kollektiivista viisautta" eli tavallaan konsensusta.
Raportissa käydään läpi, miten Iran vastaisi joko pieneen tai suureen hyökkäykseen, jonka seurauksena maan ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei kuolisi.
Khamenei surmattiin Israelin ja Yhdysvaltojen tekemissä ensi-iskuissa lauantaina 28. helmikuuta.
Yhdysvaltojen tiedusteluarvio vaikuttaa sikäli osuneen oikeaan, ettei kymmeniä johtajiaan viikon sodan aikana menettäneen Iranin poliittinen tai sotilaallinen valtakoneisto ole osoittanut merkittäviä murtumisen merkkejä.