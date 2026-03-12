PSG:n ja Chelsean välisessä Mestarien liigan neljännesvälierien avausosassa nähtiin kohahduttava tilanne, kun Chelsean Pedro Neto tönäisi ottelun loppuminuuteilla pallopojan nurin. Neto kävi myöhemmin pyytämässä anteeksi pallopojalta.

Ranskalainen PSG otti ison harppauksen kohti puolivälieriä voittamalla Chelsean kotikentällään 5-2. Lontoolaisseura jahtasi tiukasti ottelun loppuhetkillä kavennusta ja parempaa asetelmaa toiseen osaotteluun, kun viheriöllä koettiin kohahduttava tilanne.

Chelsean Pedro Neto halusi laittaa pelin nopeasti käyntiin pallon ylitettyä sivurajan. Neto tönäisi tilanteessa pallopojan nurin, mikä johti joukkueiden väliseen torikokoukseen. Peliä saatiin lopulta jatkettua ja Neto kävi loppuvihellyksen jälkeen pyytämässä anteeksi pallopojalta. Hän antoi pois pelipaitansa ja tuli selvittämään asiaa median eteen.

– Haluan pyytää anteeksi tapahtunutta pallopojalta. Olen jo puhunut hänen kanssaan. Se tapahtui ottelun tunteiden ollessa pinnassa. Olimme tappiolla ja halusin hakea pallon. Hän piti pallosta kiinni ja minä tönäisi häntä hieman ja huomasin, että olin satuttanut häntä, Neto sanoi.