Norjalaisseura Bodö/Glimt jatkoi sensaatiomaisia suorituksiaan, kun se kaatoi kotikentällään Mestarien liigan neljännesvälierien avausosassa Sportingin maalein 3-0. Norjan miesten maajoukkueen päävalmentaja Ståle Solbakken kutsui portugalilaisten tekemistä oman pelaamisen sabotoinniksi.

NRK:n asiantuntija Carl-Erik Torp kutsui norjalaisten suoritusta, kuin Sporting olisi kokenut keltaisen tornadon hävittyään selvin 3-0-lukemin. Norjalaisten maaleista vastasivat Sondre Brunstad Fet, Ole Didrik Blomberg ja Kasper Högh.

Bodö/Glimt lähtee otteluparin toiseen osaan loistavista lähtökohdista. Myös Norjan miesten maajoukkueen päävalmentajana toimiva Ståle Solbakken oli seuraamassa kamppailua. Hän antoi kovat nuhteet useille Sportingin pelaajille.

– Sportingilla on tappavia hyökkääjiä, jotka juoksevat joukkueen puolesta. Heistä tuli kuin kevytsarjalaisia ja heillä oli kaksi pelaaja, jotka eivät tehneet puolustustyötä huipputasolla. Se oli melkein sabotaasia, Solbakken sanoi NRK:lle.

Kolme Sportingin pelaaja, jotka pelasivat koko ottelun juoksivat alle kymmenen kilometriä. Vertailun vuoksi kaikki kymmenen Glimtin kenttäpelaajaa, jotka aloittivat ottelun juoksivat yli tuon rajan. Joukkue juoksi yhteensä 123,5 kilometriä Sportingin 113,2 kilometriä vastaan.

Glimtin päävalmentaja Kjetil Knutsen ei vetänyt yhtä radikaalia linjaa kuin Solbakken.

– En halua ilmaista itseäni sillä tavalla. He ovat kaksi uskomattoman hyvää pelaajaa, ja saimme ehkä yllättävn paljon tilaa ensimmäisellä puoliajalla. Minusta tuntuu, että he panivat työrukkaset käsiin toisella puoliajalla ja olivat hieman yllättyneitä siitä, kuinka vahvoja ja hyviä olimme vapaassa pelissämme. Juuri tätä skenaariota olemme harjoitelleet paljon, Knutsen totesi NRK:lle.

Sportingin päävalmentaja Rui Borges otti tappion niskoilleen pelaajien sijasta.

– Vastuu on minulla valmentajana. Meiltä puuttui intensiteetti. Tarvitsemme sitä pelataksemme tätä joukkuetta vastaan. Se on meille opetus, Borges sanoi.

Toinen osaottelu on luvassa ensi viikolla 17. maaliskuuta Lissabonissa. Mikäli Bodö/Glimt etenee puolivälieriin, tulee silloin vastaan Leverkusen tai Arsenal, jotka pelasivat avausosassa 1-1-tasapelin.