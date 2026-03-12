Alle 15-vuotiaat lapset laitettiin tekemään huumekauppaa ja näiltä perittiin huumevelkoja väkivallallakin uhkaamalla.
Viisitoistavuotiaat pojat tekivät huumekauppaa hyödyntäen vieläkin nuorempia lapsia huumekaupassa Espoossa.
Viime päivinä ollaan oltu huolissaan Ruotsista rantautuneesta ilmiöstä, jossa järjestäytyneen rikollisuuden edustajat värväävät alaikäisiä tekemään rikoksia puolestaan. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan, ja rikolliset käyttävät tätä hyväkseen.
Tässä tapauksessa rikoksia lapsilla teettivät vanhemmat lapset.
Rikokset tapahtuivat Espoossa vuoden 2024 syys–talvella. Teinipojat antoivat alle 15-vuotiaille myytäväksi kannabista, amfetamiinia ja Subutexia. Kauppaa käytiin joidenkin tuhansien eurojen arvosta. Lapset saivat huumeita myytäväksi velaksi.
Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että aktiivisempaa huumekauppaa käyneen teinipojan toiminnassa oli häikäilemättömiä piirteitä. Kun lapsi oli pyytänyt voivansa palauttaa 150 grammaa huumeita, oli teini komentanut sen sijaan myymään aineet.