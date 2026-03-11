Yhdysvalloissa Valkoisen talon alue jouduttiin keskiviikkona sulkemaan sen jälkeen, kun pakettiauto törmäsi turva-aitaan.
Auto törmäsi aitaan Lafayette-aukion portilla, Valkoisen talon pohjoispuolella varhain paikallista aikaa keskiviikkona.
Autoa kuljettanut ihminen on otettu kiinni ja häntä on kuulusteltu. Tiettävästi kukaan ei loukkaantunut.
Tapahtuman seurauksena poliisi sulki katuja Valkoisen talon lähettyvillä, minkä takia muun muassa Valkoisen talon työntekijöillä oli vaikeuksia päästä työpaikalleen.
Paikalla oli myös kymmenittäin hätäajoneuvoja, joiden valot vilkkuivat samalla, kun ihmiset odottivat teiden avautumista.
Turvatoimia Washingtonissa on kiristetty Lähi-idän sodan vuoksi.