Helsingissä neljä ihmistä on otettu kiinni itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa, kertoo Helsingin poliisi tiedotteessa. Poliisin mukaan kiinni otettuja epäillään muun muassa vahingonteosta, virkamiehen vastustamisesta, kunnianloukkauksesta ja haitanteosta.
Poliisi luonnehtii itsenäisyyspäivän mielenosoitusten sujuneen pääosin rauhallisesti, ja kiinniottoja oli aiempaa vähemmän.
Poliisin mukaan sen tiedossa on ainakin yksi tilanne, jossa joukkojen hallintaan osallistunutta viranomaista päin on heitetty kivi. Lisäksi poliisilla on tiedossaan ainakin yksi pahoinpitely.
Poliisi arvioi, että Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa oli noin 2 500 ihmistä ja 612-soihtukulkueessa noin 700 osallistujaa.
11 ihmistä käännytettiin ennakkoon
Poliisi kertoi lisäksi käännyttäneensä jo perjantaina yhdeksän Ruotsista Suomeen pyrkinyttä ihmistä. Lauantaina Suomenlahden merivartiosto oli käännyttänyt lisäksi kaksi Virosta Suomeen pyrkinyttä ihmistä.
Poliisin mukaan käännytettyjen ihmisten epäiltiin aiheuttavan vaaraa ja häiriöitä itsenäisyyspäivän tapahtumissa.