Joensuulaisen somevaikuttaja-kahvilayrittäjä Rita Piironen ja Jaakob Rissanen osallistuivat Linnan juhliin puolitoista vuorokautta lapsensa syntymän jälkeen.

Sosiaalisenmedian vaikuttaja-kahvilayrittäjä Rita Piironen osallistui puolisonsa Jaakob Rissasen kanssa Linnan juhliin 6. joulukuuta.

Piirosen osallistuminen Linnan juhliin sai aikaan pienoisen kohun, sillä hän oli synnyttänyt perheeseen kolmannen lapsen vain puolitoista vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Tyttövauva syntyi Joensuussa torstain ja perjantain välisenä yönä, 5. joulukuuta.

Nyt Rissanen päivitti Instagram-tililleen otoksen perheen viikon ikäisen pienokaisen kanssa. Julkaisun yhteydessä hän kertoo, että heidän osallistumisensa itsenäisyyspäivän vastaanotolle on saanut ihmiset lähettämään lastensuojeluilmoituksia.

– Kaikki on mennyt tosi hyvin ja vauvakuplassa on ihana olla! Ensimmäinen neuvolakäynti oli tänään babyllä. Vauva on tyytyväinen ja on jo ylittänyt syntymäpainonsa!