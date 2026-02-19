Miehen hallusta löytyi puukko ja autosta matkakirves. Hänen ei tällä hetkellä kuitenkaan epäillä uhkailleen ketään.
Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen noin kello 22.20 keskiviikkona, jonka mukaan kauppakeskus Triplassa oli nähty mies kirveen kanssa. Paikalle lähti useita poliisipartioita. Poliisi kertoo tapauksesta tiedotteessaan.
Poliisi tavoitti Triplassa kuvaukseen sopivan miehen, ja hänet otettiin kiinni.
Hänen hallustaan löytyi puukko ja autosta matkakirves. Miehen ei tällä hetkellä kuitenkaan epäillä uhkailleen ketään. Kiinni otettua miestä epäillään toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.
Poliisi muuttaa, että vaarallisten esineiden ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvien esineiden osalta lainsäädäntöä on tiukennettu vuoden 2026 alusta.
– Poliisi suhtautuu vakavasti siihen, ettei teräaseita tai toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä kanneta mukana yleisellä paikalla. Poliisi pyrkii aktiivisella toiminnallaan parantamaan yleistä katuturvallisuutta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Niki Västinsalo Helsingin poliisilaitokselta kommentoi poliisin tiedotteessa.