612-soihtukulkue kello 18.30 alkaen, kulkue Töölöntorilta Hietaniemen hautausmaalle.

Yksityisautoilua kannattaa välttää

Itsenäisyyspäivän tapahtumat ja kulkueet aiheuttavat merkittävää liikennehaittaa Helsingin keskustassa. Poliisi suosittelee välttämään turhaa yksityisautoilua kello 15–21 välisenä aikana etenkin keskustan alueella, kuten Senaatintorin, Kruununhaan, Katajanokan ja Töölön ympäristössä. Pohjoisesplanadin ja Mariankadun liikennettä rajoitetaan päivän aikana, ja ajoittain se suljetaan kokonaan.