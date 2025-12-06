MTV Uutiset on seuraa itsenäisyyspäivän mielenosoituksia tässä artikkelissa.
Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä perinteisten juhlallisuuksien lisäksi useita mielenosoituksia. Tällä hetkellä poliisin tiedossa on kuusi mielenosoitusta.
Poliisin omien ajoneuvojen lisäksi Helsingissä on itsenäisyyspäivän viettoa valvomassa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kalustoa sekä henkilöstöä.
Suoraa lähetystä Helsingin Töölöntorilta voit seurata tämän artikkelin alusta noin kello 17.30 alkaen.
Poliisille ilmoitetut mielenosoitukset ja muut kulkueet:
- Katolinen kulkue kello 12.00 alkaen, kulkue Pyhän Marian kirkolta Pyhän Henrikin katedraalille.
- Marssi Suomelle noin kello 13.10 alkaen, kulkue kulki Eduskuntatalolta Hietaniemen hautausmaalle.
- Fixit-kansanliikkeen mielenosoituskulkue kello 13.30 alkaen, kulkue kulki reittiä Senaatintori – Aleksanterinkatu – Mannerheimintie - Eduskuntatalo
- Suomi herää -mielenosoitus kello 16.00 alkaen, Rautatientori – Mikonkatu – Aleksanterinkatu – Mannerheimintie – Eduskuntatalo
- Ylioppilaiden soihtukulkue kello 16.30 alkaen: Hietaniemenkatu – Arkadiankatu – Pohjoisesplanadi – Presidentinlinna – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori
- Joukkovoima hallituksen politiikkaa vastaan -kulkue vastaan kello 17.15 alkaen: Narinkkatori – Mannerheimintie – Esplanadinpuisto – Kauppatori