Mitä yhteistä on KAJ’n hitillä ja presidentinlinnalla, ja miksi Jarmari Heladerilla oli puukko mukana Linnassa? Muun muassa nämä asiat selviävät itsenäisyyspäivän Tähtihetket-ohjelmasta.

Presidentti Alexander Stubbin toisissa itsenäisyyspäivän juhlissa oli lauantaina noin 1 800 kutsuvierasta, joista MTV Uutiset haastatteli kiinnostavimmat.

Tähtihetket-ohjelman koosteessa nähdään muusikkojen Martti Syrjä ja Iiro Rantalan haastattelu sekä ohjaaja Jalmari Helanderin selostus Sisu-elokuvaan linkittyvästä erikoisesta korusta, jota hän kantoi puvussaan.

Mukana ohjelmassa ovat myös muun muassa musiikkilavat syksyllä jättänyt Katri Helena, neuromoninaisuusvaikuttaja Katariina Räikkönen sekä valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), joka myönsi MTV:n Linna-tiimille olevansa tarjoushaukka ja nauttivansa ruokaostoksilla käynnistä.

Voit katsoa ohjelman Katsomosta.

