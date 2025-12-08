Joensuulaisen somevaikuttaja-kahvilayrittäjä Rita Piirosen osallistuminen Linnan juhliin puolitoista vuorokautta synnytyksen jälkeen sai aikaan palautevyöryn. Nyt Rita Piironen kertoo, miksi halusi osallistua Linnan juhliin.

Sosiaalisenmedian vaikuttaja-kahvilayrittäjä Rita Piironen osallistui puolisonsa Jaakob Rissasen kanssa Linnan juhliin 6. joulukuuta.

Piirosen osallistuminen Linnan juhliin sai aikaan pienoisen kohun, sillä hän oli synnyttänyt perheeseen kolmannen lapsen vain puolitoista vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Tyttövauva syntyi Joensuussa torstain ja perjantain välisenä yönä, 5. joulukuuta.

Piironen kertoo MTV Uutisille, että hän on saanut henkilökohtaisesti pääosin hyvää palautetta osallistumisestaan Linnan juhliin, mutta on lukenut Facebookista negatiivisiakin kommentteja.

Niissä on arvosteltu erityisesti sitä, kuinka Piironen on "jättänyt vastasyntyneen vauvansa muiden ihmisten hoitoon" ja kuinka hän on jopa "vaarantanut oman terveytensä" osallistumalla juhliin niin pian synnytyksen jälkeen.

