Joensuulaisen somevaikuttaja-kahvilayrittäjä Rita Piirosen osallistuminen Linnan juhliin puolitoista vuorokautta synnytyksen jälkeen sai aikaan palautevyöryn. Nyt Rita Piironen kertoo, miksi halusi osallistua Linnan juhliin.
Piirosen osallistuminen Linnan juhliin sai aikaan pienoisen kohun, sillä hän oli synnyttänyt perheeseen kolmannen lapsen vain puolitoista vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Tyttövauva syntyi Joensuussa torstain ja perjantain välisenä yönä, 5. joulukuuta.
Piironen kertoo MTV Uutisille, että hän on saanut henkilökohtaisesti pääosin hyvää palautetta osallistumisestaan Linnan juhliin, mutta on lukenut Facebookista negatiivisiakin kommentteja.
Niissä on arvosteltu erityisesti sitä, kuinka Piironen on "jättänyt vastasyntyneen vauvansa muiden ihmisten hoitoon" ja kuinka hän on jopa "vaarantanut oman terveytensä" osallistumalla juhliin niin pian synnytyksen jälkeen.
Rita Piirosen pukuun tehtiin viime hetken muutoksia.All Over Press
– Tiesin, että tämä tulee varmasti herättämään keskustelua. Olihan synnytyksestä todella lyhyt aika, mutta oman vointini tuntien tiesin, että pystyn kyllä juhlissa piipahtamaan. Tietysti menimme myös lapsen ehdoilla. Jos synnytys ei olisi mennyt suunnitelmien mukaan tai jo lapsemme voinnissa olisi ollut jotain pielessä, emme tietenkään olisi lähteneet, Piironen kertoo.
Pariskunta suuntasi lähes suoraan Joensuun keskussairaalasta Helsinkiin. He ehtivät käydä nopeasti näyttämässä perheen uuden tulokkaan kotona tämän veljille.
– Kotiuduimme 12 tunnin kuluttua synnytyksestä. Kävimme kotona pikaisesti näyttäytymässä. Koska synnytys meni niin hyvin, niin en edes miettinyt sitä, että emme lähtisi Linnan juhliin. Kätilötkin tiesivät, että meidät on sinne kutsuttu ja kysyivät, että haluammeko nyt sinne lähteä. He olivat innoissaan meidän puolesta ja pohtivat, että näkevätköhän meidät tv:ssä.
Piironen haluaa sanoa häntä arvosteille, että äitiys ei tarkoita sitä, että joutuisi jättäytymään pois kaikesta kivasta.
– Voi olla samaan aikaan maailman paras äiti ja silti kokea asioita. Tietenkin lapsen ehdoilla. Mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi jättää elämättä omaa elämäänsä.
Piiroset olivat Linnan juhlissa vain muutaman tunnin ajan ja senkin ajan heidän uutta tulokasta hoitivat vauvan mummo ja tämän sisko, joka on ollut ammatiltaan vastasyntyneiden hoitaja.
– Pystyimme siis olemaan turvallisin mielin.
Piiroset eivät ehtineet kertoa somekanavissaan lapsen syntymästä ennen Linnan juhliin osallistumistaan.
– Monet eivät oikein uskaltaneet kysyä asiasta ymmärrettävästi ja onnittelivat vielä raskaudesta. Siinä sitten piti vähän korjailla, että itse asissa vauva on jo synytynyt, Piironen naurahtaa.
Hän kertoo vointinsa olleen hyvä Linnan juhlissa, vain väsymys painoi, sillä yöunet olivat jääneet edellisinä öinä vähäisiksi. Kolmikko palasi kuitenkin jo sunnuntaina takaisin Joensuuhun ja vauvakuplaansa yhtä kokemumusta rikkaampana.
– Linnan juhlat oli ikimuistoinen kokemus. Todella arvokas tilaisuus, Piironen sanoo.
Rita ja Jaakob pyörittävät yhdessä kesäkahvilaa Heinävedellä ja molemmat jakavat aktiivisesti perhe-elämäänsä sosiaaliseen mediaan. Pariskunnalla on entuudestaan kaksi lasta.