Ihminen on kuollut Helsingin Jätkäsaaressa.
Helsingin pelastuslaitos sai tehtävän Bahamankadulle ihmisen pelastamisesta hieman kello 10 jälkeen torstai-iltana.
Helsingin poliisin johtokeskus vahvisti MTV:lle hieman ennen puoltayötä, että Helsingin Jätkäsaaressa on kuollut ihminen.
– Siellä on ihminen menehtynyt.
– On todennäköistä, että kyseessä on sama paikka, joka on aiemminkin ollut esillä, johtokeskuksesta kerrotaan.
Tapausta tutkitaan kuolemansyyntutkintana.
Viime kesänä kaksi noin 15-vuotiasta nuorta kuoli pudottuaan katolta Jätkäsaaressa Helsingissä lauantaina 19. heinäkuuta. Nuoret putosivat pysäköintitalon katolta.
Samalla paikalla oli kuolemantapaus myös marraskuussa.