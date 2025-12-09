Piirosen osallistuminen Linnan juhliin sai osakseen kriitiikkiä erityisesti somessa. Niissä arvosteltiin sitä, kuinka Piironen oli "jättänyt vastasyntyneen vauvansa muiden ihmisten hoitoon" ja kuinka hän oli jopa "vaarantanut oman terveytensä" osallistumalla juhliin niin pian synnytyksen jälkeen.
Rita Piirosen pukuun tehtiin viime hetken muutoksia.All Over Press
Piirosen puoliso Jaakob Rissanen ottaa kantaa viime päivien keskusteluun Instagramin Tarinat-osiossa, jotka poistuvat 24 tuntia niiden julkaisusta. Hän nostaa esiin tärkeän puheenaiheen siitä, kuinka eri tavalla äitejä ja isiä kohdellaan.
– Kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut. Kaikennäköisiin kommentointiin on törmätty ja oma ajatus on, että: On outoa, miten eri tavalla äitejä ja isiä kohdellaan. Kun äiti käy Linnan juhlissa synnytyksen jälkeen, hän saa krittiikkiä. Kun isä käy, kukaan ei sano mitään. Tämä kertonee enemmän yhteiskunnan asenteista kuin vanhemmista itse.
– Voi olla samaan aikaan maailman paras äiti ja silti kokea asioita. Tietenkin lapsen ehdoilla. Mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi jättää elämättä omaa elämäänsä.
Hän kertoi myös vointinsa olleen hyvä Linnan juhlissa, vain väsymys painoi, sillä yöunet olivat jääneet vähäisiksi. Kolmikko palasi kuitenkin jo sunnuntaina takaisin Joensuuhun ja vauvakuplaansa yhtä kokemumusta rikkaampana.
– Linnan juhlat oli ikimuistoinen kokemus. Todella arvokas tilaisuus, Piironen sanoi.
Rita ja Jaakob pyörittävät yhdessä kesäkahvilaa Heinävedellä ja molemmat jakavat aktiivisesti perhe-elämäänsä sosiaaliseen mediaan. Pariskunnalla on entuudestaan kaksi lasta.