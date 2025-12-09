Piirosen osallistuminen Linnan juhliin sai osakseen kriitiikkiä erityisesti somessa. Niissä arvosteltiin sitä, kuinka Piironen oli "jättänyt vastasyntyneen vauvansa muiden ihmisten hoitoon" ja kuinka hän oli jopa "vaarantanut oman terveytensä" osallistumalla juhliin niin pian synnytyksen jälkeen.

Rita Piironen ja hänen puolisonsa Jaakob Rissanen nousivat otsikoihin itsenäisyyspäivänä. He olivat saaneet perheenlisäystä vain puolitoista vuorokautta ennen Linnan juhlia.

Rita Piironen ja hänen puolisonsa Jaakob Rissanen nousivat otsikoihin itsenäisyyspäivänä. He olivat saaneet perheenlisäystä vain puolitoista vuorokautta ennen Linnan juhlia. All Over Press

– Kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut. Kaikennäköisiin kommentointiin on törmätty ja oma ajatus on, että: On outoa, miten eri tavalla äitejä ja isiä kohdellaan. Kun äiti käy Linnan juhlissa synnytyksen jälkeen, hän saa krittiikkiä. Kun isä käy, kukaan ei sano mitään. Tämä kertonee enemmän yhteiskunnan asenteista kuin vanhemmista itse.