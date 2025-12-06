Silminnäkijä kertoo STT:lle todistaneensa, kuinka naamioitunut joukkio tönäisi ulkomaalaisen naisen katuun Töölöntorin kulmalla.
Silminnäkijä kertoi Helsingin Töölössä tapahtuneesta väkivaltatilanteesta paikalla olleille poliiseille, mutta hänen mukaansa nämä eivät puuttuneet asiaan, vaan ohjeistivat soittamaan hätäkeskukseen.
Helsingin poliisin viestinnästä vahvistetaan silminnäkijän kuvailema hätäpuhelu. Puuttumattomuus ei viestinnän mukaan ole normaalia toimintaa.
Töölöntorilla kokoontui äärioikeistoa kokoava 612-soihtukulkue. Siihen osallistui naamioituneita nuoria miehiä, joilla oli äärioikeistolaisen kamppailukerho Active Clubin tunnuksia.
STT:n tiedossa ei ole, liittyvätkö tönäisijät Active Clubiin vai eivät.
Juttu täydentyy.