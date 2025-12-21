Linnan juhlat itsenäisyyspäivänä tekivät vaikutuksen KAJ-yhtyeen jäseniin.

KAJ-yhtyeen jäsenet olivat niiden 1800 kutsuvieraan joukossa, jotka pääsivät juhlimaan Suomen itsenäisyyttä Linnan juhliin tänä vuonna.

Kevin Holmström sekä Jakob Norrgård kertoivat MTV Uutisille seuraavalla viikolla Emma-gaalan pressitilaisuudessa juhlien sujuneen yhtyeen osalta hienosti. Kolmas jäsen Axel Åhman ei ollut paikalla Emma-gaalan ehdokkaiden julkistuksessa.

– Se oli niin siistiä ja hienoa. Paljon ihmisiä, joita on nähnyt vain televisiossa ja lehdissä, jotka kaikki yhtäkkiä olivat siellä. Tunnelma oli myös todella hieno, monet tulivat juttelemaan kanssamme, se oli merkillistä, Holmström kertasi.

Norrgårdille ja hänen puolisolleen mieleen oli jäänyt erityisesti Ellen Svinhufvudin kakku, joka on ollut pitkään perinteinen jälkiruoka Linnan juhlissa.

– Täysin maagista, todella hyvää. Sitä minä suosittelen, Norrgård totesi.