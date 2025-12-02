Neljä Husin lääkäriä on tehnyt Kelan nykyistä pääjohtajaa Lasse Lehtosta koskevan kantelun Oikeuskanslerinvirastoon.
Marraskuussa tehty kantelu koskee Husin diagnostiikkakeskuksen johdon menettelyä vuosina 2023–2025.
Diagnostiikkajohtajana toimineen Lasse Lehtosen ohella kantelu koskee HUSin toimitusjohtajan Matti Bergendahlin ja henkilöstöjohtaja Johanna Karpin toimintaa.
Kantelijoiden mukaan Lehtosen johtamistapa ja käytös ovat olleet epäasiallisia. Bergendahlin ja Karpin katsotaan hyväksyneen Lehtosen toiminnan.