Forssalaisrehtorin mukaan muistisairaat vanhukset jätetään Suomessa yksin pelkäämään. Hän penää yhteiskunnalta nopeaa vastuunottoa.

Forssalainen rehtori, entinen SDP:n kansanedustaja Minna Lintonen kertoo eläneensä kymmenen vuotta muistisairaan omaisen elämää.

Lintosen äiti on nyt 88-vuotias. Hän asuu edelleen yksin kotonaan.



– Tämän syksyn aikana hän on soittanut minulle ja siskolleni noin 30 kertaa päivässä, koska hän pelkää, hänellä on huono olo, hän haluaa tappaa itsensä eikä hän löydä kotiaan, Lintonen kertoo Facebook-päivityksessään otsikolla "Pahoinvointivaltio Suomi".



– Usein hän raivoaa meille siitä, kuinka olemme jättäneet hänet heitteille. Äitini kertoo, että sukulaisetkin ihmettelevät, miksi emme päästä häntä hoitokotiin vaan häntä pidetään jossain kamalassa loukossa.

Kaksi edellistä viikkoa ovat olleet Lintosen mukaan täyttä kaaosta.

– Äitini on huutanut ahdistustaan, mutta kukaan ei auta. Ambulanssi ei suostu hakemaan (ei akuuttia ongelmaa) eikä Helsingin kotihoito ota asiassa mitään vastuuta. Hartmaniin soittelukaan ei ole tuottanut tulosta. Meidän omaisten pitäisi vain osata ja selvitä ahdistuneen äidin kanssa.

Muistisairaan omaisten huolta ei Lintosen mukaan kuuntele kukaan.

– Tuntuu turhauttavalta, että kun yrittää saada äidille apua, aloitetaan jaksamispuhe omaisille: ettekö jaksa? Eihän meidän jaksamisestamme ole kysymys vaan huolestamme, että äiti saisi hänelle kuuluvan hoidon ja turvallisen vanhuuden, Lintonen kommentoi MTV Uutisille.

Ilman omaisia tilanne olisi katastrofaalinen

Lintonen kertoo, että joko hän tai hänen siskonsa käy äidin luona päivittäin. Hän itse asuu Forssassa, eli matkaa kertyy yli sata kilometriä suuntaansa.

Lintonen pohtii sitä, ovatko he liiankin aktiivisia.

– Äitini luona pitäisi käydä Helsingin kaupungin kotihoito kolme kertaa päivässä katsomassa, että hänellä on kaikki hyvin. Kotihoidon mukaan kaikki on hyvin, koska äitini jalat toimivat.

– Selvästikin kotihoito ajattelee, että me hoidamme äidin ja he vain "piipahtavat". Äitini kuitenkin maksaa näistä päivittäisestä kolmesta noin kymmenen minuutin piipahteluista reippaasti yli tonnin.

Ilman omaisia äidin tilanne olisi Lintosen mukaan katastrofaalinen.



– Hän olisi kerrostalon rappukäytävässä soittamassa naapureiden ovikelloja ja kyselemässä apua, tai ulkona juoksentelemassa.

– Tänään viedessäni äidille ruokaa itki äitini ja kaikki kotihoidon kanssa sovitut hygieniatoimet olivat tekemättä. Aina ei voi vedota kiireeseenkään.

"Pelkäävät ja ahdistuneet potilaat, mitäpä niistä!"

Suurin pulma on Lintosen mukaan siinä, että äidin "vaiva" on päässä.



– Niin kuin me kaikki tiedämme, terveydenhuollon on helpompi hoitaa katkennutta jalkaa kuin sekavaa mieltä. Mielenterveyden hoito menee aina kaikissa terveydenhoitomme prioriteettijärjestyksissä viimeiseksi. […] Pelkäävät ja ahdistuneet potilaat, mitäpä niistä!



Lintonen sanoo työnsä puolesta tietävänsä, että avun saaminen myös nuorille on vaikeaa, jos kyse on mielen ongelmista.



– Olen ollut työssäni parikymmentä vuotta tekemisissä erityisoppilaiden kanssa ja kun lapsi tai nuori on ahdistunut, hänen saamisensa avun piiriin on todella, todella vaikeaa.

– Jos minun äidilläni olisi esimerkiksi sydämessä ongelmia, kyllähän se hoidettaisiin. Mutta tällaiset ahdistuneisuushäiriöt – ei niihin osata puuttua.

Miksi vanhustenhuolto on näin kamalassa jamassa?

Lintonen kertoo, että hän ja hänen siskonsa ovat yrittäneet saada äitiään hoitokotiin jo pitkään, mutta heille on kerrottu, että paikkoja ei ole.



– Siksi sekavaa vanhusta pidetään kotona pelkäämässä. Yksityiseen hoitolaitokseen voisi päästäkin, mutta aika harvalla on varaa maksaa 5 000–10 000 euroa kuukaudessa hoitopaikasta.



– Tiedän, että näitä tarinoita on Suomi pullollaan ja siksi ihmettelenkin, miksi vanhustenhuolto on näin kamalassa jamassa.



Lintonen muistuttaa vielä, että tilanne tulee Suomessa vain pahenemaan, ellei mitään tehdä.



– Nyt pitäisi todella nopeasti ruveta miettimään erilaisia vanhustenhoidon muotoja. Kun minun ikäluokkani, eli 60 lukulaiset, ovat 80 vuotiaita ja yli, meitä on todella paljon.

– Eli nyt on todella kiire hoitaa turvallinen ja kunnioittava vanhuus sekä tämän päivän vanhuksille että meille tulevaisuuden mummoille ja vaareille.

